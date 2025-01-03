Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года
Стоимость газа на торгах в Европе 2 января достигала 50,3 евро за мегаватт-час - этом максимум с октября 2023-го. Топливо подорожало на фоне остановки транзита российского газа через Украину и сбоя на заводе в Норвегии. Об этом пишет DW.
Стоимость газа на торгах в Европе в четверг, 2 января, в первый торговый день 2025 года, достигала 50,3 евро за мегаватт-час (около 526 евро за 1 тыс. куб. м), сообщило агентство Bloomberg. Это самый высокий уровень цен на голубое топливо с октября 2023-го.
Рост цен на газ агентство объясняет сочетанием трех факторов. Первый - это остановка российским „Газпромом“ транзита газа в Европу через Украину. Вторая причина - то, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в норвежском городе Хаммерфест приостановил работу до 9 января из-за неисправности компрессора. Наконец, третьим фактором стала холодная погода на севере Европы, из-за которой в регионе увеличился расход газа на отопление.
„Сокращение поставок (СПГ из Норвегии. - Ред.) на этой неделе может спровоцировать более быстрый отток из хранилищ, которые служат буфером. Запасы по всему континенту уже сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда газовый кризис только начинал назревать“, - пишет Bloomberg.
Тем не менее Европейская комиссия заявила, что угрозы безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу нет благодаря „эффективной подготовительной работе и координации как в регионе, так и за его пределами“. „Поставки газа гарантированы по альтернативным маршрутам (Германия, Италия) и за счет отбора из хранилищ“, - сообщается на сайте органа исполнительной власти ЕС.
Ранее Delfi.lv писал, что остановка украинского транзита не повлияет на цены на газ для потребителей в ЕС, так, как это произошло в 2022 году, когда резкое прекращение поставок из России привело к рекордному росту цен, усугубило кризис стоимости жизни и снизило конкурентоспособность ЕС, сообщае тагентство Reuters. 30 декабря стоимость фьючерсов на газ выросла до 50.53 евро за мегаватт. Эта цена не превышает уровня ноября 2023 года.
Последние страны ЕС, которые покупали российский газ через Украину, такие как Словакия и Австрия, организовали альтернативные поставки. Венгрия продолжит получать российский газ через трубопровод „Турецкий поток“, проходящий по дну Черного моря.