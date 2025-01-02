Финские операторы обратились в суд с просьбой арестовать Eagle S

„Мы подали заявку на арест судна, чтобы обеспечить наши претензии. Ущерб влечет за собой различные издержки“, - сказал директор по безопасности Elisa Яакко Валлениус, не уточнив масштабы ущерба.

Fingrid также объявила, что запросила официальный арест Eagle S для обеспечения финансового иска.

„Ожидается, что дальнейшее расследование места повреждения предоставит больше информации о масштабах ущерба и позволит более точно спланировать и определить сроки ремонта“, — говорится в заявлении Fingrid.

По словам Марины Лоухии, которая занимается юридическими вопросами Fingrid, запрос на арест касается только судна, а не его груза.

В субботу танкер был конфискован Центральной криминальной полицией Финляндии и доставлен на внутреннюю якорную стоянку Свартбек, недалеко от гавани Килпилахти в Порвоо.

По словам Лоухии, запрос Центральной криминальной полиции на арест связан с вопросами принудительного права и уголовного права, а заявление Fingrid связано с вопросом гражданского права, то есть с требованиями о гарантиях компенсации.

„В каком-то смысле это два разных юридических процесса, и поэтому необходимо подавать отдельное заявление, поскольку у нас разные основания“, - пояснила Лоухия.

В понедельник адвокат, представляющий персонал судна и судоходную компанию „Каравелла“, подал заявление об отмене ареста Центральной криминальной полиции. Окружной суд Хельсинки рассмотрит дело в пятницу, 3 января.

Служба новостей Yle сообщила, что восьмой член экипажа Eagle S получил подписку о невыезде. Об этом Yle уведомила Центральная криминальная полиция, которая занимается расследованием дела о повреждении кабеля Estlink 2.

Ранее сообщалось о семи подозреваемых, которым запретили покидать страну. В полиции уточнили, что сегодняшнее число подозреваемых не является окончательным.

На борту танкера находятся граждане Грузии и Индии, однако гражданство подозреваемых не уточняется.

„Подозреваемые, которым запрещено покидать страну, не могут покинуть судно“, – добавили в полиции.

По данным ЦКП, активная начальная фаза расследования продлится несколько недель, а все следственные мероприятия могут занять несколько месяцев.

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