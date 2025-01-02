ФОТО | Разное количество пальцев на лапах и глаза разного цвета! Так выглядит самая странная в мире кошка

У белоснежной Сансы синдром гетерохромии, который чаще встречается у кошек, чем у людей. Это также объясняет ее своеобразный внешний вид.

У белых кошек гетерохромия развивается из-за очень опасного гена, называемого геном W. Часто такие кошки еще и глухие. Кроме того, у Сансы диагностировали гемолитическую анемию.

Сансу нашли в Нью-Йорке в начале 2020 года, и спасатели животных отвезли ее в приют, но люди сразу заметили ее особенности, поэтому вскоре она обрела настоящий дом. Однако приютившая Сансу Карен говорит, что кошка ее привлекла не столько внешностью, сколько застенчивостью и нервозностью, от которых она хотела помочь котенку избавиться.

Поначалу котенок прятался под кроватью и выходил только поесть. После консультации с ветеринарами выяснилось, что малышка страдает кошачьей гиперестезией — особой формой беспокойства, которую владелец пыталась облегчить с помощью народных средств. Сама Карен тоже страдает от тревожности и, по ее словам, с самого начала чувствовала Сансу родной душой.

Своеобразная кошка сразу же завоевала известность в социальных сетях и имеет сотни тысяч подписчиков, которых владелец регулярно информирует о жизни питомца. По словам Карен, она делает это для того, чтобы люди не боялись брать кошек с особыми потребностями.

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