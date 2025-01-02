ВИДЕО | Рокко Роберт Шейн и Лизетте Таммик — авторы самых красивых голов сборной Эстонии по футболу в 2024 году

В 2024 году мужская сборная Эстонии забила 11 голов. Приз „Серебряный мяч“ впервые в своей карьере получил полузащитник Рокко Роберт Шейн за свой гол в октябре в Таллинне против Азербайджана, который стал решающим в победе Эстонии со счетом 3:1. Из 38 журналистов 16 признали этот гол лучшим, поставив его на первое место в голосовании.

Интересным курьезом стало то, что голы с матча Эстония — Азербайджан заняли призовые места в тройке. На второе место вышел гол Власия Синявского, а бронзу завоевал впечатляющий сольный гол Иоана Яковлева.

Четвертое место занял Марк Андрес Лепик, забивший гол в финале Кубка Балтии против Литвы, а пятым стал Кевор Палуметс, который отличился в первом матче года против Швеции. Все пять голов стали дебютными для игроков в составе сборной.

Награда „Анника“ была присуждена с 2020 года, и нынешняя награда стала пятой по счёту в истории. В 2024 году женская сборная Эстонии забила 12 голов, и безусловно самым красивым стал удар Лизетте Таммик в ворота Люксембурга. Из 38 голосующих 37 выбрали этот гол лучшим.

На второе место вышел дальний удар Аннегрет Кала в ворота Гонконга, а на третьем месте оказался гол Кайри Химанен в ворота Албании, который стал прощальным аккордом в её карьере.

Результаты приза „Серебряный мяч“ 2024 года:

Рокко Роберт Шейн против Азербайджана — 159 очков (16 первых мест) Власий Синявский против Азербайджана — 131 очко (10 первых мест) Иоан Яковлев против Азербайджана — 125 очков (12 первых мест) Марк Андрес Лепик против Литвы — 45 очков Кевор Палуметс против Швеции — 34 очка Алекс Маттиас Тамм против Фарерских островов — 21 очко Алекс Маттиас Тамм против Финляндии — 20 очков Мартин Веткал против Польши — 14 очков Даниил Кураксин против Фарерских островов — 9 очков Хенри Аниер против Фарерских островов — 8 очков Эдгар Тур против Фарерских островов — 4 очка

Результаты награды „Анника“ 2024 года: