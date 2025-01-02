ВИДЕО | Рокко Роберт Шейн и Лизетте Таммик — авторы самых красивых голов сборной Эстонии по футболу в 2024 году
Полузащитник Рокко Роберт Шейн был удостоен приза „Серебряный мяч“ за самый красивый гол года в составе мужской сборной Эстонии по футболу, а Лизетте Таммик второй год подряд забрала домой награду „Анника“ за лучший гол в составе женской сборной Эстонии.
В 2024 году мужская сборная Эстонии забила 11 голов. Приз „Серебряный мяч“ впервые в своей карьере получил полузащитник Рокко Роберт Шейн за свой гол в октябре в Таллинне против Азербайджана, который стал решающим в победе Эстонии со счетом 3:1. Из 38 журналистов 16 признали этот гол лучшим, поставив его на первое место в голосовании.
Интересным курьезом стало то, что голы с матча Эстония — Азербайджан заняли призовые места в тройке. На второе место вышел гол Власия Синявского, а бронзу завоевал впечатляющий сольный гол Иоана Яковлева.
Четвертое место занял Марк Андрес Лепик, забивший гол в финале Кубка Балтии против Литвы, а пятым стал Кевор Палуметс, который отличился в первом матче года против Швеции. Все пять голов стали дебютными для игроков в составе сборной.
Награда „Анника“ была присуждена с 2020 года, и нынешняя награда стала пятой по счёту в истории. В 2024 году женская сборная Эстонии забила 12 голов, и безусловно самым красивым стал удар Лизетте Таммик в ворота Люксембурга. Из 38 голосующих 37 выбрали этот гол лучшим.
На второе место вышел дальний удар Аннегрет Кала в ворота Гонконга, а на третьем месте оказался гол Кайри Химанен в ворота Албании, который стал прощальным аккордом в её карьере.
Результаты приза „Серебряный мяч“ 2024 года:
Рокко Роберт Шейн против Азербайджана — 159 очков (16 первых мест)
Власий Синявский против Азербайджана — 131 очко (10 первых мест)
Иоан Яковлев против Азербайджана — 125 очков (12 первых мест)
Марк Андрес Лепик против Литвы — 45 очков
Кевор Палуметс против Швеции — 34 очка
Алекс Маттиас Тамм против Фарерских островов — 21 очко
Алекс Маттиас Тамм против Финляндии — 20 очков
Мартин Веткал против Польши — 14 очков
Даниил Кураксин против Фарерских островов — 9 очков
Хенри Аниер против Фарерских островов — 8 очков
Эдгар Тур против Фарерских островов — 4 очка
Результаты награды „Анника“ 2024 года:
Лисетте Таммик против Люксембурга — 189 очков (37 первых мест)
Аннегрет Кала против Гонконга — 107 очков (1 первое место)
Кайри Химанен против Албании — 102 очка
Кристина Терн против Косово — 66 очков
Катрин Саулюс против Латвии — 37 очков
Анетте Салей против Литвы — 32 очка
Влада Кубасова против Индии — 15 очков
Влада Кубасова против Косово — 10 очков
Лисетте Таммик против Индии — 9 очков
Анетте Салей против Индии — 2 очка
Кристина Терн против Люксембурга — 1 очко
Обладателями приза „Серебряный мяч“ ранее становились следующие игроки: Мартин Рейм (1995, 1997), Арго Арбейтер (1996), Сергей Терехов (1998), Индрек Зелински (2000, 2003, 2007), Андрес Опер (2001, 2005), Теэт Аллас (2002), Кристен Вийкмяэ (2004), Тармо Неэмело (2006), Вячеслав Заховайко (2008), Константин Васильев (2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019), Тармо Кинк (2010), Сийм Лутс (2015, 2019), Сандер Пури (2016), Маттиас Кяйт (2018, 2021) и Рауно Саппинен (2020, 2023).