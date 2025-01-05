05.01.2025, 11:22
„Им просто говорят: живите без носа как-нибудь!“ Украинский врач дарит надежду людям с изувеченными войной лицами
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ФОТО: Dmytro Filonenko/Erakogu
Дмитрий Филоненко — единственный в Украине специалист по челюстно-лицевой ортопедии, и он помогает нуждающимся бесплатно.
Дмитрий Филоненко и его команда выполняют крайне важную работу в условиях войны, потому что в Украине в результате конфликта множество солдат потеряли часть лица или полностью лишились его. Эти травмы вызывают не только физические проблемы, но и сильную эмоциональную боль как у пострадавших, так и у их близких, поскольку они меняют внешний вид человека, подрывают его уверенность в себе и могут повлиять на жизнь среди других людей. По возможности на помощь приходят западные врачи, например из Латвии, но в настоящее время специалисты в этой области все еще в дефиците.
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