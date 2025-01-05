За рубежом
05.01.2025, 11:22

„Им просто говорят: живите без носа как-нибудь!“ Украинский врач дарит надежду людям с изувеченными войной лицами

 
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Доктор Дмитрий Филоненко и его команда помогают тем, кому другие врачи помочь не смогли.
Доктор Дмитрий Филоненко и его команда помогают тем, кому другие врачи помочь не смогли.
ФОТО: Dmytro Filonenko/Erakogu

Дмитрий Филоненко — единственный в Украине специалист по челюстно-лицевой ортопедии, и он помогает нуждающимся бесплатно.

Дмитрий Филоненко и его команда выполняют крайне важную работу в условиях войны, потому что в Украине в результате конфликта множество солдат потеряли часть лица или полностью лишились его. Эти травмы вызывают не только физические проблемы, но и сильную эмоциональную боль как у пострадавших, так и у их близких, поскольку они меняют внешний вид человека, подрывают его уверенность в себе и могут повлиять на жизнь среди других людей. По возможности на помощь приходят западные врачи, например из Латвии, но в настоящее время специалисты в этой области все еще в дефиците.

Традиционная пластическая хирургия не всегда может справиться с серьезными травмами. Для сложных случаев нужно находить действительно оригинальные решения. Работа включает в себя протезирование глаз, ушей и носа с использованием современных технологий, таких как сканирование лица и 3D-печать. Протезы изготавливают в сотрудничестве с украинскими скульпторами. Готовые изделия фиксируют с помощью клея или специальных магнитов, при этом они должны быть эстетически привлекательными и удобными для ношения.

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