„Им просто говорят: живите без носа как-нибудь!“ Украинский врач дарит надежду людям с изувеченными войной лицами

Дмитрий Филоненко и его команда выполняют крайне важную работу в условиях войны, потому что в Украине в результате конфликта множество солдат потеряли часть лица или полностью лишились его. Эти травмы вызывают не только физические проблемы, но и сильную эмоциональную боль как у пострадавших, так и у их близких, поскольку они меняют внешний вид человека, подрывают его уверенность в себе и могут повлиять на жизнь среди других людей. По возможности на помощь приходят западные врачи, например из Латвии, но в настоящее время специалисты в этой области все еще в дефиците.