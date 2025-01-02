За рубежом
02.01.2025, 12:52

Начальник береговой охраны Финляндии: осенью в Балтийском море были предотвращены четыре аварии, связанные с действиями России

 
Теневой флот - настоящая головная боль для стран, имеющих выход к Балтийскому морю.
Теневой флот - настоящая головная боль для стран, имеющих выход к Балтийскому морю.
ФОТО: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA

Микко Хирви, глава отдела пограничной службы Финляндии по обеспечению безопасности на море, рассказал изданию Helsingin Sanomat, что осенью в Финском заливе было четыре случая, когда благодаря действиям финских властей удалось предотвратить аварии. Причиной этих ситуаций были GPS-помехи со стороны России, из-за чего суда в Финском заливе не могли определить свое точное местоположение.

До нового года Хирви был заместителем начальника Береговой охраны Финляндии.

Помимо ущерба, причиненного якорями судов у морского дна, в Финском заливе увеличился риск нанесения вреда окружающей среде.

Хотя в четырех упомянутых Хирви случаях речь шла не о танкерах, остается связанный с ними риск разлива нефти, поскольку крупные суда перевозят значительное количество топлива. Инциденты произошли в зонах с интенсивным движением.

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