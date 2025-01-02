Начальник береговой охраны Финляндии: осенью в Балтийском море были предотвращены четыре аварии, связанные с действиями России

Микко Хирви, глава отдела пограничной службы Финляндии по обеспечению безопасности на море, рассказал изданию Helsingin Sanomat, что осенью в Финском заливе было четыре случая, когда благодаря действиям финских властей удалось предотвратить аварии. Причиной этих ситуаций были GPS-помехи со стороны России, из-за чего суда в Финском заливе не могли определить свое точное местоположение.