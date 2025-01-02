02.01.2025, 12:52
Начальник береговой охраны Финляндии: осенью в Балтийском море были предотвращены четыре аварии, связанные с действиями России
ФОТО: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA
Микко Хирви, глава отдела пограничной службы Финляндии по обеспечению безопасности на море, рассказал изданию Helsingin Sanomat, что осенью в Финском заливе было четыре случая, когда благодаря действиям финских властей удалось предотвратить аварии. Причиной этих ситуаций были GPS-помехи со стороны России, из-за чего суда в Финском заливе не могли определить свое точное местоположение.
До нового года Хирви был заместителем начальника Береговой охраны Финляндии.
Помимо ущерба, причиненного якорями судов у морского дна, в Финском заливе увеличился риск нанесения вреда окружающей среде.
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