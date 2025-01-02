Мнение
02.01.2025, 16:55

Эксперт: совершая диверсии, Россия проверяет нашу готовность дать жесткий ответ. Мы промолчим?

 
Финская пограничная служба следит за судном Eagle S в порту Килпилахти в Порвоо, которое повредило кабели на дне Балтийского моря.
Финская пограничная служба следит за судном Eagle S в порту Килпилахти в Порвоо, которое повредило кабели на дне Балтийского моря.
ФОТО: IMAGO/Lehtikuva | Scanpix

Геополитическая погода в Балтийском море сейчас необычайно жаркая, большинство западных стран не знают, как реагировать на российские атаки.

Нападения на кабели связи и электрокабели происходят на морском дне, но их настоящая цель находится на суше — это наш процесс принятия решений. В войне в „серой зоне“ дело не ограничивается диверсиями: сюда входят устрашение, подрывная деятельность, подкуп и создание других проблем и хаоса. Не всегда доходит до полноценного вооруженного конфликта. Но все это объединяет одна черта — создание суматохи. Приписать вину и мотивы враждебным государствам сложно.

Чиновники должны исключить хулиганство, преступную деятельность или случайное стечение обстоятельств. Риск эскалации очевиден, что вызывает беспокойство у лиц, принимающих решения, на Западе. Любые меры — сложные, рискованные или затратные. Однако бездействие создает ужасный прецедент, когда нападающие могут действовать безнаказанно.

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