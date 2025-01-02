Эксперт: совершая диверсии, Россия проверяет нашу готовность дать жесткий ответ. Мы промолчим?

Нападения на кабели связи и электрокабели происходят на морском дне, но их настоящая цель находится на суше — это наш процесс принятия решений. В войне в „серой зоне“ дело не ограничивается диверсиями: сюда входят устрашение, подрывная деятельность, подкуп и создание других проблем и хаоса. Не всегда доходит до полноценного вооруженного конфликта. Но все это объединяет одна черта — создание суматохи. Приписать вину и мотивы враждебным государствам сложно.