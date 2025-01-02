Мнение
02.01.2025, 13:15

Кристина Каллас: счастливого пути, президент Рюйтель, обещаем, что будем хранить Эстонию!

 
Kristina Kallas Министр образования и науки, председатель партии Eesti 200
Арнольд Рюйтель
Арнольд Рюйтель
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Арнольд Рюйтель прожил долгую жизнь, посвятив ее Эстонии. В его мире Эстонию воплощали природа, лес, море, земля, а человек был лишь тем, кто мог сохранить эту Эстонию для будущих поколений.

Он всю свою жизнь стоял на защите природы и постоянно напоминал людям, что Эстония дана нам на хранение. Независимо от того, какую власть осуществляет человек на этой земле — будь то жестокий чужой режим, власть самих эстонцев или власть, разделенная с европейцами, Арнольд Рюйтель всегда стоял на страже Эстонии.

Его иногда неправильно понимали, считали сторонником сотрудничества с чужой властью. Но для него человек был временным, тем, кто должен выполнить свою работу и затем покинуть сцену, как и чужаки, которые всегда уходили. Но Эстония — вечна, ее леса, земля и море — вечны.

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