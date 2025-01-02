Кристина Каллас: счастливого пути, президент Рюйтель, обещаем, что будем хранить Эстонию!

Он всю свою жизнь стоял на защите природы и постоянно напоминал людям, что Эстония дана нам на хранение. Независимо от того, какую власть осуществляет человек на этой земле — будь то жестокий чужой режим, власть самих эстонцев или власть, разделенная с европейцами, Арнольд Рюйтель всегда стоял на страже Эстонии.