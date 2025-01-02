02.01.2025, 13:15
Кристина Каллас: счастливого пути, президент Рюйтель, обещаем, что будем хранить Эстонию!
ФОТО: | Delfi Meedia
Арнольд Рюйтель прожил долгую жизнь, посвятив ее Эстонии. В его мире Эстонию воплощали природа, лес, море, земля, а человек был лишь тем, кто мог сохранить эту Эстонию для будущих поколений.
Он всю свою жизнь стоял на защите природы и постоянно напоминал людям, что Эстония дана нам на хранение. Независимо от того, какую власть осуществляет человек на этой земле — будь то жестокий чужой режим, власть самих эстонцев или власть, разделенная с европейцами, Арнольд Рюйтель всегда стоял на страже Эстонии.
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