ОТ РЕДАКЦИИ | Президент Рюйтель ушел и остался на страницах истории Эстонии

31 декабря, за полчаса до наступления Нового года, стало известно, что нас покинул президент Арнольд Рюйтель. Когда неделю назад пришла новость, что президент Эстонии находится в больнице, многие понимали, что конец, вероятно, близок, ведь речь шла о 96-ти летнем мужчине, и все же его уход стал неожиданность, ведь Рюйтель, несмотря на почтенный возраст, казался сильным и непреклонным. До последнего времени он продолжал появляться на публике.

В Эстонии, говоря о Рюйтеле, обязательно упоминали его „прямую спину“. Это политический миф описательного характера, своего рода представление о нем как о принципиальном и бескомпромиссном политике, который никогда не боялся давления и „всегда стоял за интересы Эстонии“. Спина у Арнольда Рюйтеля действительно оставалась прямой до самого конца, а его долголетие и то, как он дожил до такого возраста, могут вызывать только почтительное уважение.

Арнольд Рюйтель по праву был примером для многих: он вел здоровый образ жизни, например, будучи президентом, он заложил традицию приглашать обычных людей, даже в преклонном возрасте, на 10-километровый пеший поход в деревню Янеда, где в свое время он был директором местной сельскохозяйственной школы. Манеры и речь Рюйтеля были простыми, что не могло не вызывать симпатии у многих жителей нашей страны. В этом смысле Арнольд Рюйтель был объединителем эстонского общества, поскольку он пользовался любовью народа в самом лучшем смысле, и был человеком, который искал компромиссы и старался избегать конфликтов.

Значение Арнольда Рюйтеля в эстонской политике и обществе не было однозначным. Он остается единственным представителем высшего эшелона советской номенклатуры, который занимал пост президента Эстонии, и большая часть его политической карьеры прошла в структурах Эстонской ССР. Когда Арнольд Рюйтель баллотировался на пост президента во второй раз, в 2006 году, против него была развернута масштабная политическая кампания, которая завершилась избранием Тоомаса Хендрика Ильвеса президентом Эстонии.