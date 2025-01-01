„Черная дыра“ на границе в Нарве исчезла: люди ждали в полдень 1 января всего четверть часа

На вопрос, как долго она уже стоит, женщина в конце очереди ответила, что буквально только что подошла. Молодой человек, стоявший одним из первых перед входом в погранпункт, улыбаясь, сообщил, что стоит всего 15 минут.

Находившиеся в хорошем настроении „очередники“ охотно делились с журналистом „НГ“ сведениями о том, кто куда и зачем едет. Кто-то возвращался домой в Санкт-Петербург, отдохнув в Финляндии. А кто-то, житель Эстонии, ехал в гости к родным в Россию.

Вопросы о том, как долго пришлось постоять сегодня, вызвали комментарий одного и парней, ожидавшего прохода в Ивангород. По его мнению, сегодня, 1 января, полностью отсутствуют те, кто носит товары в Россию из Эстонии. „Я стоял тут раньше, когда приходилось ждать по 6-8 часов, – сказал он. — Так вот, у входа всегда было „черная дыра“, в которую просто потоком шли и шли „несуны“, для них заранее были заняты места. А мы стояли часами неподвижно“.

Благодать 1 января на эстонско-российской границе 1 января, скорее всего, вызвана совпадением ряда факторов. Ведь очень многие стремились попасть в Россию именно до новогодних праздников.

А еще длинные выходные там начались еще в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года включительно. Возможно, и торговая активность в этот период тоже сильно ослабевает.

А выходивших со стороны Ивынгорода людей вообще за полчаса были единицы. Стоявший в ожидании пассажиров с границы автобус „Балтик шаттл“ принял на борт всего несколько человек.

Минимальное количество стоящих в очереди у границы, наверное, лишило смысла работы, по крайней мере, 1 января, и установленный неподалеку футрак. По сути превращенный в продуктовый киоск на колесах, и предназначенный для обеспечения питанием стоявших в длинных очередях людей, он 1 января 2025 года был закрыт.

Да и стоящий поблизости кофейный автомат, хотя и исправно работающий, явно скучал в одиночестве. На белом покрывале выпавшего снега рядом с ним следов не было.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить