Роман Кожуховский, ранее возглавлявший „Курессааре“, стал новым главным тренером нарвского „Транса“
Украинский специалист Роман Кожуховский, который занимал пост главного тренера футбольного клуба „Курессааре“ на протяжении последних пяти сезонов, подписал двухлетний контракт с нарвским клубом „Транс“.
Нарвский клуб, завершивший минувший сезон в Премиум-лиге на шестом месте, в конце сезона тренировал Рикарду Афонсу. 26-летний тренер, хотя и малоквалифицированный, но амбициозный, взял на себя руководство командой в середине сезона, сменив Мигеля Морейро. Афонсу сразу осознал, что из-за отсутствия лицензии UEFA Pro его возможности работать в Эстонии ограничены.
Как сообщает официальный сайт нарвского клуба, вопрос с главным тренером решён, и был подписан двухлетний контракт с Романом Кожуховским.
45-летний украинский специалист Роман Кожуховский возглавлял „Курессааре“ с 2020 года, став рекордсменом клуба по пребыванию на посту главного тренера. До работы в „Курессааре“ он трудился в „Нымме Калью“ и йыхвиском „Локомотиве“. С 2021 по 2022 год Кожуховский также был главным тренером молодежной сборной Эстонии.
В тренерский штаб вместе с Кожуховским войдут помощник Илья Лысак (Украина) и тренер вратарей Алессандро Рибери (Италия).
„Роман Кожуховский - опытный и хорошо знающий эстонский футбол тренер. Наша цель - построить стабильную команду, которая будет развиваться из года в год и доставлять „проблемы“ любому клубу в Эстонии. Я приветствую Романа в нашем клубе и верю, что вместе мы сможем это сделать!“ — сказал исполнительный директор нарвского клуба Константин Бурдаков, который ранее уже контактировал с Кожуховским.
Как рассказал сам тренер, „Нарвский Транс“ делал ему предложение возглавить команду в 2021 году, но тогда он пообещал руководству ФК „Курессааре“, что право первого предложения, в том числе продления контракта, будет за ними. Поэтому Кожуховский вежливо отказал клубу из Нарвы. „Но я всегда помнил и ценил это предложение. Сейчас, думаю, просто все совпало, и наступил подходящий момент для нас всех“, — отметил он.
„Транс“, который впервые будет тренироваться в полнометражном футбольном холле в Нарве, начнёт подготовку 4 января. Уже запланированы четыре контрольных матча, а также ожидается добавление ещё двух-трёх игр. В январе команде предстоят встречи с „Пайде“, „Левадией“ и „Нымме Калью“.