Роман Кожуховский, ранее возглавлявший „Курессааре“, стал новым главным тренером нарвского „Транса“

Нарвский клуб, завершивший минувший сезон в Премиум-лиге на шестом месте, в конце сезона тренировал Рикарду Афонсу. 26-летний тренер, хотя и малоквалифицированный, но амбициозный, взял на себя руководство командой в середине сезона, сменив Мигеля Морейро. Афонсу сразу осознал, что из-за отсутствия лицензии UEFA Pro его возможности работать в Эстонии ограничены.

Как сообщает официальный сайт нарвского клуба, вопрос с главным тренером решён, и был подписан двухлетний контракт с Романом Кожуховским.

45-летний украинский специалист Роман Кожуховский возглавлял „Курессааре“ с 2020 года, став рекордсменом клуба по пребыванию на посту главного тренера. До работы в „Курессааре“ он трудился в „Нымме Калью“ и йыхвиском „Локомотиве“. С 2021 по 2022 год Кожуховский также был главным тренером молодежной сборной Эстонии.

В тренерский штаб вместе с Кожуховским войдут помощник Илья Лысак (Украина) и тренер вратарей Алессандро Рибери (Италия).

„Роман Кожуховский - опытный и хорошо знающий эстонский футбол тренер. Наша цель - построить стабильную команду, которая будет развиваться из года в год и доставлять „проблемы“ любому клубу в Эстонии. Я приветствую Романа в нашем клубе и верю, что вместе мы сможем это сделать!“ — сказал исполнительный директор нарвского клуба Константин Бурдаков, который ранее уже контактировал с Кожуховским.

Как рассказал сам тренер, „Нарвский Транс“ делал ему предложение возглавить команду в 2021 году, но тогда он пообещал руководству ФК „Курессааре“, что право первого предложения, в том числе продления контракта, будет за ними. Поэтому Кожуховский вежливо отказал клубу из Нарвы. „Но я всегда помнил и ценил это предложение. Сейчас, думаю, просто все совпало, и наступил подходящий момент для нас всех“, — отметил он.