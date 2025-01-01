Украина подтвердила, что прекратила транзит российского газа

„В 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом иностранных партнеров“, — говорится в заявлении министерства.

„Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери, — цитирует пресс-служба министерства министра Германа Галущенко. — Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина“.

Транзит российского газа по территории Украины осуществлялся по договорам, которые были заключены до полномасштабного нападения России, в конце 2019 года. В эту новогоднюю ночь срок действия договоров истек, и Украина отказалась их продлевать.

„Газпром“ прекращает поставки через Украину

В канун нового года „Газпром“ уменьшил объем транзита газа через Украину. Ожидается, что к 1 января он упадет до нуля. Значительного влияния на цены на газ в Европе это не оказало, пишет DW.

Российский газовый концерн „Газпром“ во вторник, 31 декабря, приступил к сокращению поставок газа в Европу транзитом через Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на рыночное уведомление компании. Согласно этим данным, 31 декабря по украинскому маршруту в Европу поставят 37,2 млн куб. м газа. Днем ранее этот показатель составлял 42,4 млн куб. м. В 2023 году „Газпром“ поставил через Украину около 15 млрд куб. м, то есть около 41 млн куб. м в сутки.

Ожидается, что уже 1 января украинский транзит упадет до нуля, так как истечет срок соответствующего пятилетнего контракта между Россией и Украиной. Это событие „ознаменует почти полную потерю некогда могущественного влияния Москвы на европейский газовый рынок“, пишет Reuters. По его подсчетам, Украина потеряет около 800 млн долларов в год доходов от транзита, „Газпром“ - около 5 млрд долларов от продаж газа.