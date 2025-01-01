Пророссийские хакеры атаковали сайты ряда городов Франции
От кибератак пострадали в общей сложности 23 сайта во французском сегменте Интернета, передало агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Пророссийские хакеры атаковали онлайн-страницы ряда городов Франции. Как передало во вторник, 31 декабря, агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа, от кибератак пострадали в общей сложности 23 сайта.
Так, 31 декабря были недоступны или лишь частично доступны сайты городов Марсель и Тарб, а также департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции, пишет DW.
Мэрия Марселя сообщила AFP, что серверы подверглись атакам, в результате пришлось ввести в действие „защитные механизмы, которые привели к тому“, что сайты „стали недоступны“.
Ответственность взяла на себя группировка NoName, кибернападения она назвала местью за поддержку Украины со стороны Франции, передала телесеть France 24.
Хакеры в соцсетях заявили, что атаковали и сайты Нанта, Бордо, Пуатье, По, Нима, Ниццы, Анже, Гавра и Монпелье, а также департамента Ланды, Французской Полинезии и Новой Каледонии. В то же время все они продолжали работать 31 декабря, сообщила France 24.
Парализовала работу сайтов Нацсобрания и Сената Франции
В 2023 году NoName заявляла, что парализовала работу сайтов Нацсобрания (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты парламента) Франции.
В январе 2023 года близкая России хакерская группа атаковала правительственные сайты Швейцарии. Причиной своих действий NoName тогда назвала участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе, уточняло Федеральное ведомство кибербезопасности в Берне.
Преступники блокировали доступ к страницам посредством DDoS-атак, перегружая сайты большим числом запросов. Швейцария, однако, ожидала подобной атаки перед визитом Зеленского и приняла необходимые меры безопасности.
Хакеры: „Киберответ итальянским русофобам“
Ранее сообщалось, что итальянская полиция начала расследование после кибератаки на объекты инфраструктуры страны в субботу, 28 декабря 2024 года. Были взломаны сайты миланских аэропортов Мальпенса и Линате, а также порталы транспортных систем Турина и Сиены Siena Mobilità и Gruppo Trasporti Torino. Как пишет итальянское агентство ANSA, на сайтах аэропортов появились сообщения „Итальянские русофобы получают заслуженный киберответ“ от хакеров из группировки NoName057.
В своем Telegram-канале эти хакеры называют себя „самой активной пророссийской хакерской группировкой“.
Нападение коснулось лишь внешних сайтов воздушных гаваней, а не внутренних информационных систем, связанных с посадкой и вылетом рейсов. По данным агентства Reuters, итальянские программисты отбили атаку в течение двух часов.
МИД Италии: Атака возможно имеет российское происхождение
Кибератаке также подверглись сайты МИД Италии и транспортной федерации Federtrasporto. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что это „уже третья хакерская атака за последние три дня“ и что „сегодняшнее нападение, очевидно, имеет российское происхождение“.
Таяни поручил создать в МИД новое управление по кибербезопасности и искусственному интеллекту, а также усилить меры безопасности для итальянских посольств.