Новогоднее обращение Зеленского: „Я верю, что Трамп хочет и сможет принести мир“

Он записал свое выступление на фоне скульптуры „Родина-мать“ в Киеве, которая окрашивалась в цвета разных флагов, когда Зеленский упоминал те или иные государства или организации.

„У меня нет сомнений, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны, — сказал Зеленский. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. И я верю, что мы вместе с США имеем эту силу. Принудить Россию к справедливому миру“.

Зеленский добавил что „действительно справедливый мир не может настать по принципу „начнем с чистого листа““. „Потому что счет не 0:0. На счету — тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия“, — заявил президент.

Новогоднее обращение Владимира Зеленского было достаточно длинным — президент говорил примерно в течение 20 минут. Рассказываем, о чем еще он упомянул.

Зеленский заявил, что 30% всего оружия, которым сейчас воюют ВСУ, производится в Украине. Когда Зеленский говорил о новых украинских системах вооружения, были показаны пуски различных ракет.

Атаки украинских войск по российской территории, в том числе операцию в Курской области, Зеленский описал так: „Вы отдали оккупантам долг, возвращая войну назад домой, в Россию. И тот, кто сеял зло на нашей земле, получил его на своей. В Курской области и в других местах, куда в этом году прилетал наш ответ, наша справедливость“.

Из российского плена в течение года было возвращено 1358 человек, а общее число возвращенных с начала полномасштабной войны составило 3956, заявил Зеленский.

Зеленский обратился к народам Венгрии и Словакии, где у власти находятся политики, которые считаются пророссийскими. Он заявил, что „если сегодня Россия жмет вам руку, это не значит что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать“.

Он сказал, что поэтому сегодня „так важно поддерживать все народы, которые отстаивают свободу“. „Кто не отдает ее в Кишиневе. Кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, настанет тот день, когда все мы скажем „Жыве Беларусь!“ — сказал Зеленский. В момент, когда Зеленский говорил о Молдове, демонстрировались кадры его встречи с победившей на недавних президентских выборах Майей Санду, а когда упоминал Грузию — съемки демонстраций проевропейской оппозиции в Тбилиси, обвиняющей власти в фальсификации парламентских выборов.

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