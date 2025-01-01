ФОТО и ВИДЕО | Фейерверк над Нарвой собрал много людей на Петровской площади(2)
Новогоднюю ночь в приграничном городе по традиции нарвитяне отмечали на Петровской площади. Здесь снова запустили фейерверк, два года его не было.
Небо над Нарвой расцветили всевозможные фейерверки еще с 23:00, но в полночь над Петровской площадью запустили большой фейрверк на городские деньги. Он продлился почти 8 минут. Перед ним с большого экрана сцены президент Алар Карис поздравил горожан с наступающим 2025 годом. На площади собралось много народу. Уже несколько лет столько нарвитян не встречали Новый год здесь, хотя раньше это было важной традицией.
В Ида-Вирумаа фейерверки также запустили в Кохтла-Ярве, Кивиыли и Силламяэ.
Напоминаем, что транспортное движение не будет разрешено на Петровкой площади до 13:00 3 января, так как в пятницу там состоится торжественная церемония, посвященная памяти павших в Освободительной войне и 105-й годовщине перемирия (прекращения огня) между Эстонской Республикой и Советской Россией.