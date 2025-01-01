ФОТО и ВИДЕО | Фейерверк над Нарвой собрал много людей на Петровской площади

Небо над Нарвой расцветили всевозможные фейерверки еще с 23:00, но в полночь над Петровской площадью запустили большой фейрверк на городские деньги. Он продлился почти 8 минут. Перед ним с большого экрана сцены президент Алар Карис поздравил горожан с наступающим 2025 годом. На площади собралось много народу. Уже несколько лет столько нарвитян не встречали Новый год здесь, хотя раньше это было важной традицией.