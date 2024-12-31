Крушение AZAL: первые итоги расследования сообщат в январе

Первые итоги расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшего 25 декабря близ казахстанского города Актау, будут обнародованы в течение 30 дней. Об этом во вторник, 31 декабря сообщил замминистра транспорта Казахстана Талгат Ластаев. Он отметил, что такой срок - „в целом по стандартам“.

Ластаев рассказал, что сейчас ведется полевой этап расследования - на месте катастрофы собирают фрагменты упавшего лайнера и другие вещественные доказательства. Все вещдоки собирают в специальном ангаре в аэропорту Актау, где эксперты проведут их анализ.

В Минтрансе Казахстана также сообщили о прибытии в Актау зарубежных экспертов, в том числе из Международной организации гражданской авиации (ICAO), Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), который располагается в Бразилии - стране-производителе самолета Embraer. Именно туда направлены черные ящики разбившегося самолета для их исследования специалистами.

25 декабря на юго-западе Казахстана потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек. Позже депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что Россия должна принести извинения из-за крушения в Казахстане самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Об этом пишет „Медуза“ со ссылкой на „Агентство“.

„Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно. <…> Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость“, — сказал Мусабеков азербайджанскому агентству Turan.

Несмотря на запросы пилотов об экстренной посадке, российские аэропорты отказали в приеме самолета. Ему было приказано продолжать полет через Каспийское море в направлении Актау. Источники также сообщили, что на протяжении полета системы GPS-навигации самолета были заглушены.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить