Financial Times: РФ готовила удары по АЭС в Японии и Южной Корее

Российские военные подготовили подробный список целей для нанесения ударов по Японии и Южной Корее в случае потенциальной войны с этими странами. Об этом во вторник, 31 декабря, написала газета Financial Times со ссылкой на слитые секретные документы армии РФ, датированные 2013-2014 годами. Их показали журналистам неназванные западные источники.

В этих документах говорится о 160 объектах на территории Японии и Южной Кореи. Половина объектов из этого списка — военные, среди них центры командования ВС Японии и Южной Кореи, радиолокационные установки, авиабазы ​​и военно-морские объекты. Но кроме них в списке также есть и гражданская и энергетическая инфраструктура, включая мосты, промышленные предприятия и другие объекты, в том числе атомные электростанции (АЭС). Целью потенциальных ударов по ним называется предотвращение „перегруппировки войск в районах оперативного назначения“. В документах рассматривается удар ракетами Х-101.

„Российские военные планировщики опасаются, что восточные границы страны окажутся незащищенными в случае любой войны с НАТО и уязвимыми для атак со стороны США и региональных союзников“, - указывает Financial Times.

О чем еще говорится в слитых документах

Файлы, на которых ссылается FT в этой публикации - часть крупного пакета из 29 слитых секретных документов армии РФ, которые, как пишет издание, „в основном посвящены подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе“. Они датируются 2008-2014 годами, но их содержание „все еще релевантно для российской стратегии“, отмечает газета.

Ранее Financial Times писала и о других выводах, которые можно сделать из этих документов, в частности о том, что порог применения Россией тактического ядерного оружия более низок, чем Москва когда-либо признавала, а Военно-морской флот РФ готовили к нанесению ядерных ударов по Европе в случае потенциального конфликта с НАТО.

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