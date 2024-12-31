Правда ли, что в таиландской викторине задали забавный вопрос о русском салате?

Если верить русскому дубляжу и субтитрам, в викторине на таиландском телевидении ведущий спрашивает у двух участниц, что кладут в популярный в России „Зимний салат“: горох, папайю, снег или лёд. Девушки выбирают между льдом и снегом и в итоге останавливаются на втором из этих вариантов. Ведущий же объявляет, что правильный ответ — горох.Ролик стал вирусным среди пользователей „ВКонтакте“ — например, публикация в паблике „Жизнь такая“ набрала более 2 млн просмотров. Этим видео также делились в Instagram, „Живом журнале“ и на YouTube, особенно часто это делали блогеры и каналы, пишущие о туризме в Таиланде.

Один из героев вирусного ролика — Траипоп Лимпапат, ведущий таиландского телешоу „Игра миллионеров“. Это местная нелицензированная версия британской викторины „Кто хочет стать миллионером“, которая выходила в 2000–2008 годах. Участник, ответивший на все 16 (изначально — 12) вопросов, получал главный приз — 1 млн батов (около €20 700 по курсу на момент последнего выпуска).

В „Игре миллионеров“, как и в оригинальном шоу „Кто хочет стать миллионером“, каждый вопрос с четырьмя вариантами ответа выводится на экран.

Если верить автоматическому переводу Google, показанный в ролике вопрос на самом деле звучал так: „В какой провинции появилась порода собак тайский бангку?“. Это местная порода шпицеобразных собак, выведенная в середине XX века и ставшая популярной во всём мире. К вопросу предлагались варианты ответа: Трат, Чантхабури, Пхитсанулок и Сукхотай.

Люди, владеющие тайским языком, в разговоре с „Проверено“ подтвердили, что звуковая дорожка в ролике (вернее, те её фрагменты, на которые не наложился русскоязычный дубляж) соответствует приведённому выше переводу текста на экране.