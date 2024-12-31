Правда ли, что в таиландской викторине задали забавный вопрос о русском салате?
В 2024 году в русскоязычном сегменте соцсетей стал популярным ролик из таиландской версии „Кто хочет стать миллионером“ с вопросом, посвящённым русской кухне. Мы проверили, звучал ли такой вопрос в телешоу на самом деле.
Если верить русскому дубляжу и субтитрам, в викторине на таиландском телевидении ведущий спрашивает у двух участниц, что кладут в популярный в России „Зимний салат“: горох, папайю, снег или лёд. Девушки выбирают между льдом и снегом и в итоге останавливаются на втором из этих вариантов. Ведущий же объявляет, что правильный ответ — горох.Ролик стал вирусным среди пользователей „ВКонтакте“ — например, публикация в паблике „Жизнь такая“ набрала более 2 млн просмотров. Этим видео также делились в Instagram, „Живом журнале“ и на YouTube, особенно часто это делали блогеры и каналы, пишущие о туризме в Таиланде.
Один из героев вирусного ролика — Траипоп Лимпапат, ведущий таиландского телешоу „Игра миллионеров“. Это местная нелицензированная версия британской викторины „Кто хочет стать миллионером“, которая выходила в 2000–2008 годах. Участник, ответивший на все 16 (изначально — 12) вопросов, получал главный приз — 1 млн батов (около €20 700 по курсу на момент последнего выпуска).
В „Игре миллионеров“, как и в оригинальном шоу „Кто хочет стать миллионером“, каждый вопрос с четырьмя вариантами ответа выводится на экран.
Если верить автоматическому переводу Google, показанный в ролике вопрос на самом деле звучал так: „В какой провинции появилась порода собак тайский бангку?“. Это местная порода шпицеобразных собак, выведенная в середине XX века и ставшая популярной во всём мире. К вопросу предлагались варианты ответа: Трат, Чантхабури, Пхитсанулок и Сукхотай.
Люди, владеющие тайским языком, в разговоре с „Проверено“ подтвердили, что звуковая дорожка в ролике (вернее, те её фрагменты, на которые не наложился русскоязычный дубляж) соответствует приведённому выше переводу текста на экране.
Ещё одно несоответствие бросается в глаза даже без знания тайского или использования онлайн-переводчиков. После того как участница останавливает свой выбор на варианте „Пхитсанулок“ (в русской озвучке — „снег“), её ответ, судя по анимации, признаётся правильным — в тайской версии, в отличие от, например, российской, это обозначается красным фоном. И действительно, деревня Бангку, давшая название породе собак, расположена в провинции Пхитсанулок. Однако в русской озвучке ответ девушки назван неверным, хотя „правильный“ вариант (Чантхабури, в дубляже — „горох“) при этом никак не подсвечен.
Отметим также, что в ролике обсуждается вопрос, который, если верить графике, был задан в игре четвёртым. В шоу „Кто хочет стать миллионером?“ первые пять вопросов традиционно очень лёгкие, и немногие участники завершают участие в программе уже на этом этапе. При этом для жителей Таиланда вопрос о некоем русском „Зимнем салате“ (по-видимому, имелся в виду оливье) простым никак не назовёшь.
„Проверено“ нашло фрагмент оригинального выпуска „Игры миллионеров“ на YouTube. Как видно из записи и субтитров, девушка в фиолетовом, услышав вопрос о породе собак, обращается за помощью к сидящей рядом девушке в бордовом. Последнюю зовут Вилайлак Таномнген, она титулованная и опытная участница таиландского шоу. Таномнген отвечает на вопрос верно, и девушки переходят к следующему.
Таким образом, на видео, в котором звучит вопрос о породе собак, был наложен русскоязычный дубляж, не соответствующий оригиналу. Старейшие найденные „Проверено“ публикации с такой озвучкой были размещены туристической компанией „Пхукет гид“ на YouTube (16 000 просмотров) и в Instagram (1 млн просмотров) 16 и 17 июня 2024 года соответственно. Несмотря на сопровождавшие эти посты хештеги #юмор, #прикол и #переводврамкахюмора, многие другие ресурсы распространяли видео уже без соответствующего уточнения. В беседе с „Проверено“ представитель „Пхукет гид“ сказал, что переозвученное видео было взято из одного популярного приложения, однако затруднился назвать конкретный источник.
Итог: Сатирические новости