Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Над Киевом работает ПВО, пишет DW.
Российские войска утром во вторник, 31 декабря, в канун Нового года, нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Из-за угрозы применения авиационых и баллистических ракет по всей стране объявили тревогу. По данным мониторинговых порталов, в небо поднялись не менее шести российских самолетов ТУ-22М3, выпустивших по Украине ракеты Х-22. Также замечен взлетевший с аэродрома Саваслейка истребитель МиГ-31К, который мог выпустить ракету „Кинжал“.
Ракетная опасность в Киеве и регионах
Киевская областная военная администрация сообщила о ракетной атаке на столицу, над городом работает ПВО. Мэр Виталий Кличко написал об „угрозе баллистики“. Городские военные власти сообщили, что обломки одной из ракет упали на кровлю частного здания в Дарницком районе. Пострадавших и разрушений нет.
Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетах и беспилотниках в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской областях.
По предварительным данным, в городе Шостка Сумской области в результате российской атаки повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры.
Россия наносила удар по Украине в первый день Рождества
Неделей ранее, в первый день празднуемого в Украине 25 декабря Рождества, российские войска также нанесли по украинским городам массированный удар, выпустив более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов. Целями этой атаки были украинские энергообъекты.
Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Смоленской области
Этой ночью украинские БПЛА атаковали Крым, Орел и Смоленскую область. В последнем регионе целью дронов была нефтебаза в Ярцево, пишет Униан.
Согласно сообщениям местных жителей, первые взрывы начали раздаваться после 3:40. Всего было слышно более десятка мощных взрывов, после чего в районе нефтебазы начался мощный пожар, сейчас его тушат.
Пожар на нефтебазе подтвердил также глава Ярцевского района, заявив, что „произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса, в результате атаки противника произошли возгорания“.
При этом губернатор Брянской области России Александр Богомаз утром заявил, что над Брянской областью России сбиты 19 украинских украинских беспилотников-камикадзе – „все атаки отражены, все цели уничтожены“. Однако учитывая атаку на нефтебазу в Смоленской области, скорее всего, многим беспилотникам удалось проскользнуть незамеченными.