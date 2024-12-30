ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1041-й день) | Кремль прокомментировал сообщения об „исторической встрече“ 30 декабря
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Воздушные силы ВСУ в утренней сводке отчитались об отражении атаки 43 ударных беспилотников в шести областях Украины. По данным украинских военных, сбить удалось 21 дрон-камикадзе, остальные — „локационно потеряны“ без „негативных последствий“.
Минобороны России утром 30 декабря заявило об одном сбитом ночью украинском беспилотнике (над Белгородской областью).
Российские военные в ночь на понедельник атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. Он утверждает, что ПВО уничтожила большую часть дронов.
„В результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов без последующего горения“, — сообщил он.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Местные власти в Курской области России утверждают, что утром понедельника над областью была сбита украинская ракета. Где именно была сбита ракета и каковы последствия, оперативный штаб Курской области в своем сообщении не уточняет. В Курской области идут бои между ВСУ и российской армией.
Кремль прокомментировал сообщения об „исторической встрече“ 30 декабря. „Международных контактов по мирному урегулированию на 30 декабря в графике президента нет. Предпосылок для завершения конфликта в Кремле пока тоже не видят“, — сообщает телеграм-канал журналистов кремлевского пула „РИА Новости“.
„Так в Кремле отреагировали на сообщения украинских СМИ о якобы планах провести „историческую встречу“ по мирному урегулированию“, — говорится в сообщении. Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что 30 декабря должна состояться „историческая встреча“, которая якобы закончит горячую фазу войны.
Президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи почти на 2,5 млрд долларов.
„Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии“, — говорится в заявлении Байдена.
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о деталях пакета военной помощи, который Вашингтон предоставил Киеву.
Первая часть пакета (на 1,25 млрд долларов) предусматривает поставку имеющихся в запасах Пентагона вооружений, оборудования и услуг, в которых срочно нуждаются украинские военные на поле боя.
В него, в частности, войдут:
системы для борьбы с беспилотниками
боеприпасы для систем ПВО
боеприпасы для РСЗО HIMARS
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы
боеприпасы класса „воздух-земля“
противотанковые системы Javelin и AT-4
США также предоставят средства связи, программное обеспечение, экипировку и снаряжение, запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и транспорт.
Вторая часть пакета на $1,22 млрд будет выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение новых контрактов с оборонной промышленностью и рассчитана на долгосрочные поставки.
США предоставят Киеву 15 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
„Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE In Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы“, — написал он в телеграме.
В Харьковской области при обстреле погибла женщина. Российские обстреляли поселок Ковшаровка в Купянском районе Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. „Погибла женщина, которая шла по улице“, — сообщил он. По его данным, поврежден многоквартирный дом.
Россия и Украина провели обмен пленными, в результате которого российская сторона вернула 150 военнопленных, сообщили в Минобороны РФ. Российские военнопленные находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую помощь и дают возможность связаться с родственниками.
Украина также вернула 150 военнопленных, заявили в Минобороны России. В военном ведомстве добавили, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.
Владимир Зеленский тем временем заявил, что домой вернулись 189 украинцев, в числе которых — военные, защищавшие „Азовсталь“, Чернобыльскую АЭС и остров Змеиный, а также двое гражданских из Мариуполя.
США предоставят Киеву 15 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
„Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE In Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы“, — написал он в телеграме.
Словакия критикует Зеленского за слова о „втором энергетическом фронте“. МИД Словакии подверг резкой критике заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо открыл „второй энергетический фронт“ против Украины.
В ведомстве заявили, что отвергают „сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным“. МИД Словакии отметил, что страна оказывает и будет продолжать оказывать гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны — но при этом подчеркнул, что власти обязаны, в первую очередь, защищать интересы собственной страны и Евросоюза, независимо от одобрения Киева.
В сообщении также отмечается, что поскольку Украина „находится в затяжном военном конфликте“, ей „следует воздерживаться от создания новых противников или выдумывания идеи „второго фронта“.
Публичный конфликт между Словакией и Украиной продолжается несколько недель, его причиной стало решение Киева не продлевать контракт на транзит российского газа на территорию Европы, который истекает 31 декабря.
Полиция Украины установила личность российского военного, причастного к убийству 52-летней жительницы Бучи Ирины Филькиной - женщины с „красным маникюром“, сообщает городская рада.
Сотрудница компании „Эпицентр“ Ирина Филькина погибла в Буче весной 2022 года во время российской оккупации. Ее опознали по маникюру, после того как фотографию ее руки с ярко-красным лаком на ногтях опубликовало агентство Reuters.
По данным Нацполиции, к убийству Филькиной причастен 29-летний командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ Артем Тареев.
Российские войска в понедельник почти 30 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.
„Почти три десятка раз с утра российская армия била по Никопольщине. Целили по райцентру, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской, Покровской громадам. Осколочные ранения получил 40-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести“, — написал он в телеграме.
По данным Лысака, в результате обстрелов повреждены промышленное предприятие, АЗС, три грузовика, микроавтобус, экскаватор, частный дом и хозяйственная постройка.
Глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе визита в Дамаск выразил надежду, что новые сирийские власти будут уважать территориальную целостность Украины.
По его словам, во время правления режима Башара Асада сирийские власти признали аннексию Крыма, поэтому Киев разорвал дипломатические отношения с Дамаском, однако в нынешних условиях есть возможность их восстановить.
„Исходим из того, что новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины. Это проложит путь к восстановлению дипломатических отношений, политического диалога и работы дипломатических учреждений“, — заявил он.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин сказал журналистам, что визит Сибиги в Сирию происходит по поручению президента Владимира Зеленского.