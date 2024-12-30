ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1041-й день) | Кремль прокомментировал сообщения об „исторической встрече“ 30 декабря

Воздушные силы ВСУ в утренней сводке отчитались об отражении атаки 43 ударных беспилотников в шести областях Украины. По данным украинских военных, сбить удалось 21 дрон-камикадзе, остальные — „локационно потеряны“ без „негативных последствий“. Минобороны России утром 30 декабря заявило об одном сбитом ночью украинском беспилотнике (над Белгородской областью).

Российские военные в ночь на понедельник атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. Он утверждает, что ПВО уничтожила большую часть дронов. „В результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов без последующего горения“, — сообщил он. По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные власти в Курской области России утверждают, что утром понедельника над областью была сбита украинская ракета. Где именно была сбита ракета и каковы последствия, оперативный штаб Курской области в своем сообщении не уточняет. В Курской области идут бои между ВСУ и российской армией.

Кремль прокомментировал сообщения об „исторической встрече“ 30 декабря. „Международных контактов по мирному урегулированию на 30 декабря в графике президента нет. Предпосылок для завершения конфликта в Кремле пока тоже не видят“, — сообщает телеграм-канал журналистов кремлевского пула „РИА Новости“. „Так в Кремле отреагировали на сообщения украинских СМИ о якобы планах провести „историческую встречу“ по мирному урегулированию“, — говорится в сообщении. Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что 30 декабря должна состояться „историческая встреча“, которая якобы закончит горячую фазу войны.