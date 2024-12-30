Командующий вооруженными силами Латвии оценил вероятность тотального нападения России на страны Балтии

Калниньш отметил, что Россия вовлечена в конфликт и терпит „довольно большие“ потери в Украине, однако у РФ все еще есть возможности для проведения диверсий или очень локальных малых операций. „Если рассматривать гораздо более масштабно, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии то, конечно, это полностью исключено“, — считает Калниньш.

Командующий НВС напомнил, что даже при небольшой локальной агрессии против какого-либо населенного пункта в Балтии немедленно последует реакция со стороны союзников по НАТО в соответствии с 5-й статьей НАТО. „С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял“, — добавил Калниньш.

Продолжая говорить о возможных действиях России, Калниньш отметил, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, что означает диверсии как в физическом смысле, так и в киберпространстве, а также попытки повлиять на наше общество, вызывая недовольство, например, по поводу экономической ситуации.

Россия проявляет богатое воображение, чтобы повлиять на общественное мнение, и это подтверждается событиями в западных странах. Далее следуют проблемы с поддержкой наращивания военной мощи и поддержкой Украины.

В январе истекает срок полномочий Леонида Калниньша, его преемником станет нынешний командующий Земессардзе Каспарс Пуданс, который приступит к выполнению обязанностей 27 января.

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