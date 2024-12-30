Баскетбол
30.12.2024, 17:21

МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ в последней четверти вырвал победу у „Вентспилса“

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В понедельник, 30 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ одержал победу над латвийским клубом „Вентспилс“ со счетом 89:81. Матч прошел в спортивном зале „Норд“.

„Вентспилс“ захватил инициативу с самого начала матча, выиграв первую четверть со счетом 25:19. На перерыв команды ушли с преимуществом гостей — 50:47.

Момент матча:

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