30.12.2024, 17:21
МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ в последней четверти вырвал победу у „Вентспилса“
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 30 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ одержал победу над латвийским клубом „Вентспилс“ со счетом 89:81. Матч прошел в спортивном зале „Норд“.
„Вентспилс“ захватил инициативу с самого начала матча, выиграв первую четверть со счетом 25:19. На перерыв команды ушли с преимуществом гостей — 50:47.
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