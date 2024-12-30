В Ласнамяэ откроют 15 пунктов сбора рождественских елей

„Отжившие свой век рождественские ели не относятся к бытовому мусору и поэтому очень важно, чтобы люди не выбрасывали их в обычные контейнеры для мусора, или, что еще хуже, не оставляли истлевать в первом попавшемся месте на улице. Со второго января в Ласнамяэ рождественские ели можно будет отнести в один из 15 открытых к тому времени пунктов сбора. После 3 февраля утилизировать ели придется уже за свой счет“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.