Ласнамяэ
30.12.2024, 18:41

В Ласнамяэ откроют 15 пунктов сбора рождественских елей

 
Принести рождественскую ель можно будет со 2 января по 3 февраля
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В начале наступающего года в Ласнамяэ вновь будут открыты пункты сбора рождественских елей, месторасположение которых выбрано таким образом, чтобы жители могли оставлять отжившие свой век рождественские ели в пункте неподалеку от дома.

„Отжившие свой век рождественские ели не относятся к бытовому мусору и поэтому очень важно, чтобы люди не выбрасывали их в обычные контейнеры для мусора, или, что еще хуже, не оставляли истлевать в первом попавшемся месте на улице. Со второго января в Ласнамяэ рождественские ели можно будет отнести в один из 15 открытых к тому времени пунктов сбора. После 3 февраля утилизировать ели придется уже за свой счет“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Карта пунктов

Пункты сбора рождественских елей расположены по следующим адресам:

  • зеленая зона за ул. Викерлазе, 13 (со стороны улицы Каху),

  • зеленая зона около ул. Выру, 16,

  • зеленая зона у ул. Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе),

  • зеленая зона в микрорайоне Катлери между магазином Grossi и школьным стадионом,

  • зеленая зона напротив ул. Кивила, 34,

  • зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8,

  • зеленая зона около Ляэнемере теэ, 19,

  • зеленая зона на ул. Махтра, 9 около Mustakivi Konsum,

  • зеленая зона на углу ул. Маяка и Ласнамяэ,

  • зеленая зона на ул. Пaэ, 48a,

  • зеленая зона между домами на ул. Раадику, 4 и 8,

  • парк на Уссимяэ теэ, 1Д (со стороны Уссимяэ теэ),

  • зелёная зона между ул. Ууслинна, 9 и стадионом на ул. Выйдуйооксу, 8,

  • зеленая зона между магазинами Юмера Maxima и Grossi,

  • зеленая зона на Ю. Смуули теэ, 8 (со стороны Smuuli Maxima).

Выбрав подходящий по месторасположению пункт, следует помнить, что утилизируемая елка не должна быть завернута в пленку и на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов. Искусственные ели и украшения можно сдать в центр переработки или выбросить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды считаются электронными отходами, которые следует сдавать на станцию по приему отходов. Быстро найти ближайшую станцию по приему отходов или центр циркулярной экономики можно здесь.

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