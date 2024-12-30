В Ласнамяэ откроют 15 пунктов сбора рождественских елей
В начале наступающего года в Ласнамяэ вновь будут открыты пункты сбора рождественских елей, месторасположение которых выбрано таким образом, чтобы жители могли оставлять отжившие свой век рождественские ели в пункте неподалеку от дома.
„Отжившие свой век рождественские ели не относятся к бытовому мусору и поэтому очень важно, чтобы люди не выбрасывали их в обычные контейнеры для мусора, или, что еще хуже, не оставляли истлевать в первом попавшемся месте на улице. Со второго января в Ласнамяэ рождественские ели можно будет отнести в один из 15 открытых к тому времени пунктов сбора. После 3 февраля утилизировать ели придется уже за свой счет“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Пункты сбора рождественских елей расположены по следующим адресам:
зеленая зона за ул. Викерлазе, 13 (со стороны улицы Каху),
зеленая зона около ул. Выру, 16,
зеленая зона у ул. Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе),
зеленая зона в микрорайоне Катлери между магазином Grossi и школьным стадионом,
зеленая зона напротив ул. Кивила, 34,
зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8,
зеленая зона около Ляэнемере теэ, 19,
зеленая зона на ул. Махтра, 9 около Mustakivi Konsum,
зеленая зона на углу ул. Маяка и Ласнамяэ,
зеленая зона на ул. Пaэ, 48a,
зеленая зона между домами на ул. Раадику, 4 и 8,
парк на Уссимяэ теэ, 1Д (со стороны Уссимяэ теэ),
зелёная зона между ул. Ууслинна, 9 и стадионом на ул. Выйдуйооксу, 8,
зеленая зона между магазинами Юмера Maxima и Grossi,
зеленая зона на Ю. Смуули теэ, 8 (со стороны Smuuli Maxima).
Выбрав подходящий по месторасположению пункт, следует помнить, что утилизируемая елка не должна быть завернута в пленку и на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов. Искусственные ели и украшения можно сдать в центр переработки или выбросить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды считаются электронными отходами, которые следует сдавать на станцию по приему отходов. Быстро найти ближайшую станцию по приему отходов или центр циркулярной экономики можно здесь.