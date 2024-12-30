За рубежом
30.12.2024, 15:18

Полоз из Литовского зоопарка предсказал, каким будет 2025 год

 
ru.Delfi.lt
Новогоднее предсказание
Новогоднее предсказание
ФОТО: LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS

В конце года Литовский зоопарк по традиции обращает внимание на охраняемые виды животных, которые по восточному календарю станут символом Нового года. 2025 год будет годом Зеленой деревянной змеи, поэтому самке тонкохвостого лазающего полоза Эгле доверили предсказание, каким будет следующий год, пишет Delfi.lt.

„Это веселая традиция Литовского зоопарка и способ обратить внимание общества на охраняемые и исчезающие виды животных, на этот раз – змей.

Змеи – неотъемлемая часть здоровой экосистемы. Они поддерживают биологическое разнообразие, регулируют численность некоторых видов животных, останавливают распространение болезней и способствуют стабильности пищевой цепочки. Их исчезновение угрожает серьезной опасностью для экосистемы“, – сказала представитель зоопарка Вилия Гришкявичене, прибавив, что в зоопарке есть 6 видов змей, два из них – охраняемые.

У самки полоза были три варианта предсказания, к которым ее привлекали запахом перепелиного яйца, шерсти верблюда и пером венценосного голубя. Эгле выбрала шерсть верблюда и столкнула в воду стоявшую рядом с ней табличку, по пути задела и табличку с надписью „щедрый“. Если верить предсказанию полоза, 2025 год будет вдохновляющим на действие и щедрым.

В Литовском зоопарке можно познакомиться с разными животными со всего мира. В зоопарке есть больше 2580 животных, 200 видов, 80 из них – охраняемые.

Википедия

Тонкохвостый лазающий полоз (Elaphe taeniura) — неядовитая змея семейства ужеобразные, рода лазающих полозов.

В английском языке известен как Beauty Snake (Красивая змея), а в китайском — Чернобровый Элаф.

Все тело покрыто жёлтыми и чёрными узорами, а на голове имеется явная чёрная подводка для глаз, которая напоминает чёрные брови, поэтому в Китае её называют „Чернобровой змеёй зари“.

Длина полоза варьируется от вида к виду. Взрослые особи могут быть от 130 до 270 см. В среднем, длина самых распространённых видов до 185 см.

Сверху светло-сиреневого цвета с двумя тонкими чёрными продольными линиями, которые соединяются друг с другом поперечными полосами, отделёнными друг от друга одинаковыми промежутками. Это сочетание линий образует характерный рисунок в виде лестницы, который исчезает в задней части спины.

Вид распространён в Восточной и Юго-Восточной Азии: Китай, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Лаос, Бирма, Мьянма и некоторые японские острова.

Любит горные и низменные леса, открытые участки с травянистой растительностью, усадьбы, огороды вблизи человеческого жилья. Активен днём. Питается грызунами размером меньше крысы, птицами.

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