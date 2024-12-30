Полоз из Литовского зоопарка предсказал, каким будет 2025 год

„Это веселая традиция Литовского зоопарка и способ обратить внимание общества на охраняемые и исчезающие виды животных, на этот раз – змей.

Змеи – неотъемлемая часть здоровой экосистемы. Они поддерживают биологическое разнообразие, регулируют численность некоторых видов животных, останавливают распространение болезней и способствуют стабильности пищевой цепочки. Их исчезновение угрожает серьезной опасностью для экосистемы“, – сказала представитель зоопарка Вилия Гришкявичене, прибавив, что в зоопарке есть 6 видов змей, два из них – охраняемые.

У самки полоза были три варианта предсказания, к которым ее привлекали запахом перепелиного яйца, шерсти верблюда и пером венценосного голубя. Эгле выбрала шерсть верблюда и столкнула в воду стоявшую рядом с ней табличку, по пути задела и табличку с надписью „щедрый“. Если верить предсказанию полоза, 2025 год будет вдохновляющим на действие и щедрым.

В Литовском зоопарке можно познакомиться с разными животными со всего мира. В зоопарке есть больше 2580 животных, 200 видов, 80 из них – охраняемые.

Википедия Тонкохвостый лазающий полоз (Elaphe taeniura) — неядовитая змея семейства ужеобразные, рода лазающих полозов. В английском языке известен как Beauty Snake (Красивая змея), а в китайском — Чернобровый Элаф. Все тело покрыто жёлтыми и чёрными узорами, а на голове имеется явная чёрная подводка для глаз, которая напоминает чёрные брови, поэтому в Китае её называют „Чернобровой змеёй зари“. Длина полоза варьируется от вида к виду. Взрослые особи могут быть от 130 до 270 см. В среднем, длина самых распространённых видов до 185 см. Сверху светло-сиреневого цвета с двумя тонкими чёрными продольными линиями, которые соединяются друг с другом поперечными полосами, отделёнными друг от друга одинаковыми промежутками. Это сочетание линий образует характерный рисунок в виде лестницы, который исчезает в задней части спины. Вид распространён в Восточной и Юго-Восточной Азии: Китай, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Лаос, Бирма, Мьянма и некоторые японские острова. Любит горные и низменные леса, открытые участки с травянистой растительностью, усадьбы, огороды вблизи человеческого жилья. Активен днём. Питается грызунами размером меньше крысы, птицами.

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