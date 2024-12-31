31.12.2024, 07:00
Роман Старапопов: Три года войны - от шока и агрессии до усталости и надежды на мир
ФОТО: | Delfi Meedia
Военный корреспондент Delfi Роман Старапопов делится наблюдениями о том, как менялись настроения в Украине за три года полномасштабной войны.
С 2022 года до конца 2024 года люди в воюющей стране прошли через шок, агрессию и усталость. Несмотря на изменения в стратегии и использование новых технологий, для победы не хватает необходимой военной помощи, а люди устали от войны и хотят мирных переговоров.
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