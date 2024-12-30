30.12.2024, 14:00
МНЕНИЕ | Политик о переходе на эстонский язык образования: почему я должен учить язык, на котором говорят только в Эстонии?
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ФОТО: Erakogu
Я часто слышал высказывания: „Почему я должен учить язык, на котором говорят только в Эстонии?“ Вы живете в Эстонии, а единственный государственный язык здесь — эстонский. Точка.
В настоящее время одной из самых горячих и эмоционально насыщенных тем является переход на эстонский язык обучения. Ситуация вызывает много путаницы: не хватает учителей, программы переподготовки педагогов находятся на начальном уровне, а ученики испытывают стресс, ведь им внезапно приходится использовать язык, которого они не знают.
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