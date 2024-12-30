Мнение
30.12.2024, 14:00

МНЕНИЕ | Политик о переходе на эстонский язык образования: почему я должен учить язык, на котором говорят только в Эстонии?

 
Центристы годами удерживали русскоязычных в инфопузыре
Gerry Konnov
предприниматель, член правления партии Isamaa
Герри Коннов
Герри Коннов
ФОТО: Erakogu

Я часто слышал высказывания: „Почему я должен учить язык, на котором говорят только в Эстонии?“ Вы живете в Эстонии, а единственный государственный язык здесь — эстонский. Точка.

В настоящее время одной из самых горячих и эмоционально насыщенных тем является переход на эстонский язык обучения. Ситуация вызывает много путаницы: не хватает учителей, программы переподготовки педагогов находятся на начальном уровне, а ученики испытывают стресс, ведь им внезапно приходится использовать язык, которого они не знают.

Почему это вообще делается? На первый взгляд, все указывают на партию Isamaa — ведь именно она десятилетиями выступает за переход на эстонский язык обучения. Кажется, что именно члены этой партии виноваты в том, что сейчас происходит такая неразбериха? Но давайте разберемся в этом вопросе глубже.

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