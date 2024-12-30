В настоящее время одной из самых горячих и эмоционально насыщенных тем является переход на эстонский язык обучения. Ситуация вызывает много путаницы: не хватает учителей, программы переподготовки педагогов находятся на начальном уровне, а ученики испытывают стресс, ведь им внезапно приходится использовать язык, которого они не знают.

Почему это вообще делается? На первый взгляд, все указывают на партию Isamaa — ведь именно она десятилетиями выступает за переход на эстонский язык обучения. Кажется, что именно члены этой партии виноваты в том, что сейчас происходит такая неразбериха? Но давайте разберемся в этом вопросе глубже.