Итальянский турист погиб в результате нападения акулы в Египте
В воскресенье, 29 декабря, египетские власти сообщили, что в результате нападения акулы у побережья Красного моря в Египте один турист погиб, а другой получил ранения, сообщает DW.
„Двое иностранцев подверглись нападению акулы к северу от курорта Марса-Алама, в результате чего один получил ранения, а другой погиб“, — говорится в заявлении Министерства охраны окружающей среды африканской страны.
По данным итальянских СМИ, оба мужчины были гражданами Италии.
Нападение произошло на глубоководье, за пределами обозначенной зоны для купания, недалеко от причалов в популярном курортном городе Марса-Алам, добавило Министерство охраны окружающей среды Египта.
48-летний мужчина из Рима погиб во время дайвинга, сообщило итальянское информационное агентство ANSA. Он проводил Рождество в Египте со своей семьей и праздновал свой день рождения 21 декабря.
69-летний раненый мужчина был доставлен в больницу в Порт-Галибе.
В настоящее время власти закрыли этот район для купания на два дня после инцидента.
Морская жизнь Красного моря делает его популярным среди дайверов. Встречи с акулами в Красном море случаются сравнительно редко.