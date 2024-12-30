Итальянский турист погиб в результате нападения акулы в Египте

Почему акулы на самом деле нападают на людей

Летом 2023 года Флоридский музей естественной истории создал интерактивную карту районов, где обычно на людей нападают акулы. Согласно данным исследователей, в 2023 году было зарегистрировано 69 неспровоцированных атак акул и 22 спровоцированных. Четырнадцать случаев закончились смертельным исходом, причем в 10 из них люди никак не подстрекали хищника.

Некоторые исследования также показывают, что количество нападений акул в разных частях мира растет. Например, в восточной части США и южной Австралии за последние 20 лет атаки водных хищников увеличились в два раза, такой же резкий рост наблюдается и на Гавайях. Но почему это происходит?

Осенью 2019 года в Массачусетсе произошло первое за 82 года нападение акулы со смертельным исходом. Впоследствии растущее число подобных случаев привело к череде закрытий пляжей.

В 2022 году в Нью-Йорке также было зарегистрировано рекордное количество акульих атак. Ученые связывают этот всплеск с прибытием молодых тигровых акул, которые, как было подтверждено в 2016 году, поселились в Грейт-Саут-Бэй, районе между Лонг-Айлендом и Файер-Айлендом. Нейлор считает, что молодые и неопытные акулы плывут в зону прибоя из-за притока наживы, это в свою очередь повышает вероятность их встречи с серфингистами и пловцами.

Более глубокое и детальное изучение статистики акульих атак помогает проследить некоторые интересные тенденции. Так, например, в 2022 году было зарегистрировано 57 подтвержденных неспровоцированных нападений на воде (5 из них оказались смертельными), но этот показатель заметно ниже статистики за последние пять лет (70 инцидентов в год). В 2023 году от нападений акул погибло 13 человек. В начале 2024 года было зафиксировано 8 случаев неспровоцированных случаев на воде, два из которых произошли на Гавайях.

Эти статистические данные указывают на одну из ключевых проблем в понимании того, почему акулы кусают людей. Существуют десятки различных видов хищных рыб, ответственных за разные случаи атак. При этом, каждый отдельный вид имеет свое уникальное поведение, стратегии охоты, предпочитаемую среду обитания. После инцидентов многие эксперты ошибочно идентифицируют вид акул, либо не идентифицируют его вообще.

В большинстве случаев неспровоцированных нападений на людей участвуют три крупных вида акулы: большая белая, тигровая и тупорылая

Тупорылые акулы, например, обычно охотятся на мелководье, в мутной воде, что вынуждает их в большей степени полагаться не на зрение, а на свое обоняние и электрорецепцию, которые позволяют им обнаруживать мельчайшие электрические поля, создаваемые добычей.