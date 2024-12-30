Мнение
30.12.2024, 12:15

МНЕНИЕ | Финляндии не слабо: жесткий ответ на диверсии России не приведет к эскалации

 
Сергей Цветков
руководитель Нарвского общества охраны наследия
Карта поврежденных кабелей в Балтийском море, иллюстративное изображение
Карта поврежденных кабелей в Балтийском море, иллюстративное изображение
ФОТО: Delfi Meedia

В ответ на гопницкое „а слабо?“ от России президент Турции Реджеп Эрдоган просто сбил российский военный самолет, нарушивший воздушное пространство Турции. И никакой „эскалации“ не случилось, напротив - Россия в ответ смогла предъявить только помидоры, причем и их надолго не хватило. Патруль НАТО может высадиться на танкер российского теневого флота и препроводить его в ближайший порт ЕС в случае отсутствия каких-либо страховок и иных документов, считает Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.

Электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией был перебит в Рождество после полудня. Также оказались повреждены четыре кабеля передачи данных.

Благодаря тому, что на этот раз Финляндия предприняла решительные действия, теперь мы можем опираться не на догадки, а на улики и показания исполнителей преступления. Шведская газета Expressen писала, что в полночь 26 декабря из аэропорта Хельсинки-Вантаа вылетели пограничный и военный вертолеты. Оперативная группа была вооружена и готова к бою. Но группа быстро взяла судно под свой контроль, высадившись на палубу российского нефтяного танкера, судно не оказало сопротивления, команда подчинилась приказам, и танкер был направлен в финские территориальные воды, где он находится по настоящее время. Также финская таможня арестовала весь находящийся в танкере груз, что в будущем позволит частично возместить ущерб от диверсии.

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