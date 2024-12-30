ВИДЕО | На Петровской площади в Нарве чуть не случился потоп. Это не впервые

По словам вице-мэра Нарвы по хозяйственным делам Олега Карпикова, горуправа в курсе, что существует проблема с ливневкой под Петровской площадью. Проблемный участок находится под местом, где расположен погранпункт. Такие локальные потопы случаются здесь каждый раз после сильного дождя, уточнил Карпиков. Власти города намерены весной, пока не работает часть погранпункта, которая отвечает за транспортное движение, провести разведку, чтобы выявить на каком именно подземном участке территории погранпункта произошел затор или обвал, после чего - провести ремонт.