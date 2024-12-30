ВИДЕО | На Петровской площади в Нарве чуть не случился потоп. Это не впервые(1)
У границы в Нарве, на Петровской площади, чуть не случился потоп. В очередной раз произошел засор трубы и дождевая вода некоторое время не уходила с поверхности земли. Специалисты Narva Vesi спасли ситуацию: открыли люк.
По словам вице-мэра Нарвы по хозяйственным делам Олега Карпикова, горуправа в курсе, что существует проблема с ливневкой под Петровской площадью. Проблемный участок находится под местом, где расположен погранпункт. Такие локальные потопы случаются здесь каждый раз после сильного дождя, уточнил Карпиков. Власти города намерены весной, пока не работает часть погранпункта, которая отвечает за транспортное движение, провести разведку, чтобы выявить на каком именно подземном участке территории погранпункта произошел затор или обвал, после чего - провести ремонт.