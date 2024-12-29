В возрасте 100 лет умер бывший президент США Джимми Картер: президент, которому не везло(10)
В США скончался 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер, сообщают американские СМИ. В октябре ему исполнилось 100 лет, в последние годы бывший президент тяжело болел, пишет BBC News Русская служба.
Джеймс Эрл Картер вошел в историю, помимо всего прочего, как первый высокопоставленный государственный деятель, попросивший называть его фамильярным сокращенным именем — Джимми. „Я простой фермер, мне так привычнее“, — объяснял он журналистам.
Мода прижилась — во всяком случае в англосаксонском мире: Тони (а не Энтони) Блэр, Билл (а не Уильям) Клинтон. Сегодня, напротив, нередко приходится объясняться политикам, требующим, чтобы к ним обращались „как положено“.
„Парень из глубинки“
Среднестатистический американский избиратель не любит всего, связанного c коллективным „Вашингтоном“. После Уотергейтского скандала эти чувства только усилились.
Картер сполна использовал образ идеалиста-провинциала, который не знает и знать не желает столичных нравов и реальной политики. Главный лозунг его кампании был: „Я никогда вам не солгу!“
На самом деле он был совсем не так прост — имел два престижных диплома, Технологического института штата Джорджия и Военно-морской академии в Аннаполисе, в начале 1950-х годов служил на первых атомных подлодках, а сельским хозяйством занялся, потому что унаследовал семейный бизнес.
Подпись к фото,Кандидат в президенты: „Я вам никогда не солгу!“
Причем то, что политтехнологи Картера называли „фермой“, на самом деле было крупным индустриализированным предприятием по производству арахиса (в США очень популярно арахисовое масло).
Дважды, в 1962-м и 1964 годах, Картер избирался в сенат Джорджии, в 1970 году стал губернатором этого южного штата.
Во время Гражданской войны Джорджия входила в рабовладельческую Конфедерацию. Картер создал себе имидж представителя „Нового Юга“, решительно порвавшего с прошлым. Он пригласил в вице-президенты либерала-северянина Уолтера Мондейла и заручился поддержкой видных деятелей движения за права чернокожих американцев.
Полоса невезения
После победы на выборах Картер провел амнистию уклонистов от войны во Вьетнаме, ввел в свою администрацию женщин и представителей нацменьшинств, ездил в глубинку больше, чем кто-либо из его предшественников, и регулярно отвечал на вопросы американцев в радиопрограмме „Спроси президента Картера“.
Крупным внешнеполитическим достижением стало заключение в конце 1970-х годов при его посредничестве Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, доныне во многом определяющего геополитическую архитектуру Ближнего Востока.
Однако в целом правление Картера вошло в историю как неудачное. Трудно назвать другого американского президента, которого бы так преследовал злой рок.
На вторую половину 1970-х годов пришелся исторический пик цен на нефть. В результате предвыборные обещания снизить безработицу до 4,5%, а инфляцию до 4% в год остались невыполненными. Более того, ситуация резко ухудшилась.
Во время президентской кампании 1980 года кандидат-республиканец Рональд Рейган назвал состояние американской экономики депрессией. Картер вступил с соперником в заочный спор о терминологии, доказывая, что в стране не депрессия, а всего лишь рецессия. Рейган ответил убийственной шуткой: „Рецессия — это когда работу теряет ваш сосед, депрессия — когда работу теряете вы, а оздоровление — когда работу теряет Джимми Картер!“
Неслыханное унижение
Вторым непоправимым ударом по престижу президента накануне выборов стала эпопея с американскими заложниками в Иране после Исламской революции.
4 ноября 1979 — через семь месяцев после провозглашения Ирана исламской республикой — в посольство США года в Тегеране ворвалась группа лиц, именовавших себя „студентами-последователями курса имама“. Они захватили в заложники 66 сотрудников посольства (в основном дипломатов) и выдвинули требование выдать новым властям страны бывшего шаха Резу Пехлеви, лечившегося от рака в нью-йоркской клинике.
14 человек — женщины, афроамериканцы и один серьезно больной сотрудник — были отпущены, а 52 заложника оставались в неволе 444 дня. Бородатые молодые люди с „калашниковыми“ позировали перед телекамерами и глумились над бессилием Америки.
Такого унижения США не испытывали со времен Перл-Харбора. Но в 1941 году японцам был немедленно нанесен ответный удар, а администрация Картера демонстрировала растерянность и беспомощность.
Операция по спасению заложников под кодовым названием „Орлиный коготь“ 24 апреля 1980 года провалилась, толком не начавшись. Один из вертолетов, с которых спецназовцы должны были десантироваться на здание посольства, на импровизированном аэродроме в иранской пустыне столкнулся с самолетом-заправщиком. Погибли восемь военнослужащих.
Освободить заложников удалось только 20 января 1981 года, после подписания Алжирских соглашений. По иронии судьбы произошло это в день инаугурации Рональда Рейгана.
Поцелуй Брежнева
Отношения с Москвой у Картера тоже не сложились, хотя в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока он заявлял о приверженности разрядке и контролю над вооружениями.
Картер провозгласил главной целью американской внешней политики защиту прав человека во всем мире — что советскому руководству, понятно, не понравилось.
Практически одновременно с приходом Картера в Белый дом резко пошатнулось здоровье Леонида Брежнева, и международные дела оказались в руках консервативной тройки Андропов-Устинов-Громыко.
СССР и Куба осуществили вооруженное вмешательство в Анголе, Мозамбике и Эфиопии, в июле 1979 года в Никарагуа захватили власть связанные с Москвой и Гаваной сандинисты.
К середине 1979 года — после семи лет переговоров — удалось согласовать Договор ОСВ-2. 18 июня Брежнев и Картер в первый и последний раз встретились в Вене, чтобы торжественно его подписать. Следующий подобный саммит прошел лишь в октябре 1986 года — в Рейкьявике, между Рейганом и Горбачевым.
По протоколу была очередь Брежнева посетить США, но советские дипломаты конфиденциально объяснили коллегам, что лететь через океан советскому лидеру нежелательно по медицинским показаниям.
На итоговой пресс-конференции в Вене представителю СССР Леониду Замятину задали вопрос о здоровье Брежнева. Тот ответил, что советский лидер ни на что не жалуется, а все сообщения о его якобы плохом самочувствии — не более чем домыслы. Тогда поднялся известный советский международник Мэлор Стуруа и поинтересовался у пресс-секретаря Белого дома Джоди Пауэлла политическим здоровьем господина Картера. Опросы показывали резкое падение рейтинга президента, который за полтора года до окончания срока уже почти всеми рассматривался как „хромая утка“.
„[Политическое здоровье Картера] примерно такое же, [как здоровье Брежнева]“, — ответил Пауэлл.
Многие американцы считали условия ОСВ-2 унизительными для страны. Накануне встречи синоптики обещали в Вене плохую погоду, но Картер заявил помощникам, что лучше промокнет до нитки, чем выйдет из самолета под зонтиком. Как известно, Невилл Чемберлен, прилетев с Мюнхенской конференции, спустился по трапу с огромным черным зонтом в руках.
За несколько минут до начала церемонии подписания Устинов и Громыко поспорили, станет ли Брежнев, по своему обыкновению, лобызаться с Картером.
„Не будет, не с чего целоваться“, — заявил министр обороны.
„Не уверен“, — возразил Громыко.
Поцелуй состоялся. Но менее чем через полгода СССР ввел войска в Афганистан, спустя две недели западные страны по инициативе Картера объявили о санкциях и бойкоте Московской олимпиады — и отношения окончательно испортились.
Осень патриарха
Первое время после ухода с поста экс-президент вел тихую частную жизнь, попутно преподавая в университете столицы Джорджии Атланты, но на восьмом десятке лет активно занялся миротворчеством и благотворительностью, войдя в созданную по инициативе Нельсона Манделы „группу старейшин“ — клуб бывших глав государств. В 2002 году по совокупности заслуг его наградили Нобелевской премией мира.
В августе 2010 года он прилетел с частным визитом в Пхеньян и вернул оттуда на родину арестованного властями КНДР американского гражданина Айджалона Гомеса.
Последнюю международную миссию Картер совершил в ноябре 2013 года, в роли наблюдателя на первых парламентских выборах в Непале.
После начала российских бомбардировок Сирии он послал в подарок президенту Владимиру Путину изданную в США открытым тиражом карту с обозначением позиций запрещенной в России и ряде других стран группировки „Исламское государство“. Российскую авиацию тогда неоднократно обвиняли в ударах по силам сирийской оппозиции. МИД РФ предпочел не заметить сарказма и назвал это „объединением усилий в борьбе с терроризмом и беспокойством о судьбе сирийского народа“.
В августе 2015 года Картеру сделали операцию по удалению опухоли печени. В декабре на собрании общины баптистов, членом которой он являлся, экс-президент объявил о своей победе над раком.
В феврале 2023 года Картеровский центр сообщил, что бывший президент решил провести оставшееся у него время дома и получать хосписный уход.
Перед этим Картер несколько раз проходил курсы лечения в больнице, в том числе у него была обнаружена меланома (злокачественная опухоль кожи), которая распространилась в печень и мозг.
Картер — шестой президент в истории США, перешагнувший 90-летний рубеж.
Ему также принадлежит рекорд продолжительности жизни в качестве экс-президента — после его ухода в Белом доме сменилось семеро хозяев: Рональд Рейган (1981-1989), Джордж Буш-старший (1989-1993), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001-2009), Барак Обама (2009-2017), Дональд Трамп (2017-2021) и Джо Байден.