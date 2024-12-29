Шокирующие подробности: Израиль подготовил для ООН отчет о пытках заложников в Газе
Подготовленный Минздравом Израиля документ содержит мрачные подробности жестокого обращения с заложниками, включая порку, клеймение раскаленным железом, изоляцию, связывание, голодание, жестокое обращение и психологические пытки, пишет The Times of Israel.
В прошлом году, находясь в плену в Газе, двое израильских подростков-заложников были вынуждены совершать сексуальные действия друг с другом, а их похитители подвергли их сексуальному насилию, утверждается в отчете Министерства здравоохранения, который будет представлен в ООН. Показания и многие другие изобличающие подробности включены в отчет, в котором перечислены физические, сексуальные и психические страдания, которым подвергались теперь уже бывшие похищенные — некоторые из них были детьми — и долгосрочные последствия, которые это на них оказало.