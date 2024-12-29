За рубежом
29.12.2024, 16:55

Польша закроет стеной всю границу с Беларусью летом 2025 года

 
Первая очередь инфраструктуры „Восточного щита“ в Польше
Первая очередь инфраструктуры „Восточного щита“ в Польше
ФОТО: Marek Antoni Iwanczuk | © Marek Antoni Iwanczuk / SOPA Images

Польша намерена завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью к следующему лету, чтобы остановить приток мигрантов, который Варшава называет гибридной войной России. Дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы Польши, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, находятся на пути к завершению к середине 2025 года, рассказал Financial Times Мацей Дущик, заместитель министра по вопросам миграции Польши.

После завершения укрепления „будет достигнута максимально возможная 100-процентная [пограничная] безопасность“, — сказал Дущик.

Польша начала строительство пограничной стены в конце 2021 года, когда белорусский режим президента Александра Лукашенко впервые способствовал прибытию тысяч мигрантов в Польшу и соседние страны Балтии. Многие из этих мигрантов получили спонсируемые рейсы и визы для перелета из стран Ближнего Востока и Африки в Москву или Минск, прежде чем их доставили на автобусах к польской границе.

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