29.12.2024, 16:55
Польша закроет стеной всю границу с Беларусью летом 2025 года
ФОТО: | © Marek Antoni Iwanczuk / SOPA Images
Польша намерена завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью к следующему лету, чтобы остановить приток мигрантов, который Варшава называет гибридной войной России. Дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы Польши, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, находятся на пути к завершению к середине 2025 года, рассказал Financial Times Мацей Дущик, заместитель министра по вопросам миграции Польши.
После завершения укрепления „будет достигнута максимально возможная 100-процентная [пограничная] безопасность“, — сказал Дущик.
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