Польша закроет стеной всю границу с Беларусью летом 2025 года

Польша начала строительство пограничной стены в конце 2021 года, когда белорусский режим президента Александра Лукашенко впервые способствовал прибытию тысяч мигрантов в Польшу и соседние страны Балтии. Многие из этих мигрантов получили спонсируемые рейсы и визы для перелета из стран Ближнего Востока и Африки в Москву или Минск, прежде чем их доставили на автобусах к польской границе.