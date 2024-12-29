В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии

Среди присутствующих на инаугурации - основатель и почётный председатель правящей партии „Грузинская мечта“ Бидзина Иванишвили, попавший под финансовые санкции США. Аккредитованные в Грузии дипломаты не были приглашены на инаугурацию – причиной назвали „нехватку мест в зале“. С утра воскресенья в здании действует желтый уровень безопасности, вход ограничен, а журналисты работают там по заранее выданной специальной аккредитации, пишет „Эхо Кавказа“.

Пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнёров страны не признают избрание Кавелашвили. В воскресенье Зурабишвили вышла к сторонникам и оппозиционно настроенным согражданам, собравшимся у президентской резиденции, передаёт Грузинская служба „Радио Свобода“.

Зурабишвили сообщила, что добровольно покинет президентский дворец, но заберёт с собой „легитимность, флаг и доверие“ людей. Вступление в должность Михаила Кавелашвили она назвала „пародией“. „И это государство не заслуживает таких пародий... Они заперты, напуганы, продажные, нелегитимные, непризнанные, подвергнутые санкциям“, - сказала Зурабишвили. Она подчеркнула, что будем работать над созданием условий для новых парламентских выборов.

Согласно Конституции, полномочия действующего президента прекращаются после инаугурации нового главы государства. Однако Саломе Зурабишвили заявляла, что не намерена складывать полномочия, так как считает парламент нелегитимным, а избрание Михаила Кавелашвили „насмешкой над демократией“.

В субботу тысячи жителей Грузии по всей стране выстроились в „живые цепи“, ознаменовав начало второго месяца ежедневных проевропейских акций. Массовые уличные протесты охватили всю Грузию, когда правительство правящей „Грузинской мечты“ заявило, что приостанавливает переговоры о сближении с ЕС до 2028 года. Демонстранты требуют также проведения повторных парламентских выборов, называя итоги голосования в октябре сфальсифицированными.