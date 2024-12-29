В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии
В здании парламента Грузии прошла церемония инаугурации на пост президента бывшего футболиста и депутата Михаила Кавелашвили, избранного коллегий выборщиков 14 декабря. Он принёс присягу в качестве шестого главы государства, передает „Радио Свобода“.
Среди присутствующих на инаугурации - основатель и почётный председатель правящей партии „Грузинская мечта“ Бидзина Иванишвили, попавший под финансовые санкции США. Аккредитованные в Грузии дипломаты не были приглашены на инаугурацию – причиной назвали „нехватку мест в зале“. С утра воскресенья в здании действует желтый уровень безопасности, вход ограничен, а журналисты работают там по заранее выданной специальной аккредитации, пишет „Эхо Кавказа“.
Пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнёров страны не признают избрание Кавелашвили. В воскресенье Зурабишвили вышла к сторонникам и оппозиционно настроенным согражданам, собравшимся у президентской резиденции, передаёт Грузинская служба „Радио Свобода“.
Зурабишвили сообщила, что добровольно покинет президентский дворец, но заберёт с собой „легитимность, флаг и доверие“ людей. Вступление в должность Михаила Кавелашвили она назвала „пародией“. „И это государство не заслуживает таких пародий... Они заперты, напуганы, продажные, нелегитимные, непризнанные, подвергнутые санкциям“, - сказала Зурабишвили. Она подчеркнула, что будем работать над созданием условий для новых парламентских выборов.
Согласно Конституции, полномочия действующего президента прекращаются после инаугурации нового главы государства. Однако Саломе Зурабишвили заявляла, что не намерена складывать полномочия, так как считает парламент нелегитимным, а избрание Михаила Кавелашвили „насмешкой над демократией“.
В субботу тысячи жителей Грузии по всей стране выстроились в „живые цепи“, ознаменовав начало второго месяца ежедневных проевропейских акций. Массовые уличные протесты охватили всю Грузию, когда правительство правящей „Грузинской мечты“ заявило, что приостанавливает переговоры о сближении с ЕС до 2028 года. Демонстранты требуют также проведения повторных парламентских выборов, называя итоги голосования в октябре сфальсифицированными.
Днём 28 декабря тысячи демонстрантов, размахивая флагами Грузии и ЕС, выстроились на набережной реки Мтквари и на нескольких мостах в столице Тбилиси, образовав километровую „живую цепь“. Подобные митинги прошли по всей Грузии, в том числе в городах Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Поти, Самтредиа, Рустави, Гори, Хашури, Телави и Гурджаани. Зурабишвили присоединилась к демонстрантам на Сухом мосту в Тбилиси и призвала сторонников приходить к президентском дворцу в воскресенье.
22 декабря Зурабишвили заявила, что даёт правительству неделю на назначение повторных парламентских выборов. Тогда она повторила, что не собирается покидать пост. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовным преследованием.
Михаил Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента. Кавелашвили представляет союзную „Грузинской мечте“ партию „Сила народа“, выступающую с популистских антизападных позиций. Президента избирала по новой системе коллегия выборщиков. В неё входят все 150 депутатов парламента Грузии, депутаты Верховных советов Аджарии и Абхазии и делегаты от муниципальных советов. Большинство в коллегии принадлежит „Грузинской мечте“. Представители оппозиции заседание по избранию президента бойкотировали.