ВИДЕО | В Южной Корее разбился пассажирский самолёт, погибли 179 человек

Поиски выживших велись несколько часов, в течение которых количество жертв постоянно росло.

Утром в международном аэропорту города Муан „Боинг 737-800“, летевший из Бангкока, приземлился на брюхо и на большой скорости выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Врезавшись в ограждение, лайнер загорелся, превратившись в огненный шар, отмечает агентство Reuters. Пламя тушили около четырёх часов.

Оба выживших - члены экипажа. Их спасли из хвостовой части. Всего на борту лайнера был 181 человек, из них 175 пассажиров. По предварительным данным, двое пассажиров были гражданами Таиланда, остальные – южнокорейцы.

Причины катастрофы устанавливаются. Представители пожарной службы аэропорта предположили, что самолёт мог столкнуться с птицами, что и вызвало отказ шасси. Среди других возможных факторов власти называют погодные условия. Лайнер заходил на посадку после 9 утра по местному времени. Перед этим он подал сигнал бедствия.

Один из пассажиров, информацию о котором привело агентство News1, написал во время полёта родственнику, что в крыле застряла птица.

На место катастрофы прибыл исполняющий обязанности президента Кореи Чхве Сан Мок. Он выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что государство окажет им необходимую поддержку.

Как отметили в министерстве транспорта страны, это самая смертоносная авиакатастрофа за всю историю Южной Кореи.

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