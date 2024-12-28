„Такие вот нарвские игры“ — экс-мэр Нарвы после снятия с должности о политике в приграничном городе(31)
28 декабря депутаты Нарвского горсобрания на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия мэру Нарвы Яану Тоотсу. 16 депутатов поддержали его отставку. Против было 13. До 3 января Тоотс будет исполнять обязанности мэра, а потом, если депутаты утвердят новых членов горуправы, обязанности руководителя города перейдут к избранной сегодня мэром в третий раз Катри Райк. RusDelfi спросил у Яана Тоотса, почему так произошло и не помогла собранная недавно коалиция, и доволен ли он результатами, к которым успел прийти за почти 15 месяцев управления городом.
Сейчас городу нужно спокойствие, остается девять месяцев до выборов, рассуждает Яан Тоотс и говорит, что не планирует снова возвращаться в кресло мэра, по крайней мере до выборов. Но если раньше он точно был готов идти на выборы осенью, то теперь сомневается, хотя точно еще не решил. По его словам, поскольку у него теперь есть квартира в Нарве, то будет в любом случае приезжать в приграничный город. Снятие с должности стало во многом удивлением для него, потому что еще месяц назад большинство депутатов проголосовали против его отставки, а сегодня, 28 декабря, 16 членов горсобрания поддержали вотум недоверия. Это большинство, учитывая, что в Нарве работает 31 депутат.
Тоотс особенно отмечает члена горсобрания Владимира Жаворонкова, которому предлагали пост председателя горсобрания в рамках коалиции, действующей до сегодняшнего дня, он был согласен и поддерживал мэра, но вдруг проголосовал за отставку. Еще несколько депутатов его поддерживали, но передумали и не объяснили причины этого. „Такие вот нарвские игры, если честно, что-то им пообещали за их голоса, жаль население Нарвы“, - говорит Тоотс.
„Многие члены горсобрания имеют должности руководителей муниципальных учреждений, кто-то директор школы, кто-то директор детского сада, кто-то - культурного дома и т.д., это тоже влияет на работу в горсобрании, - добавляет экс-мэр Нарвы. - Я бы в городе никого бы уже не менял среди директоров, чтобы спокойно доработать до выборов, а Катри Райк, наверное, будет менять. Это в ее духе“.
Тоотс приводит слова Стальнухина, который в тексте заявления вотума недоверия (именно Михаил Стальнухин зачитывал заявление о выдвижении недоверия Тоотсу 19 декабря - ред.) говорил, что мэр присвоил себе заслуги прошлой власти. „Но так они хотели что-то делать, а я взял и сделал, - пожимает плечами Тоотс. - На Нарвскую больницу деньги были выделены еще два года назад, но именно мы начали проектирование. Почему не делали его раньше? Не знаю, деньги были у больницы. И 3,9 миллиона евро на строительство общественной бани мы нашли, гостиницу хотели 10 лет как строить, а средства на строительство нашли мы, процесс пошел. Проект социальных домов был готов, еще когда у власти был Евграфов, но мы сейчас нашли финансирование на строительство хотя бы двух домов для начала. Добились выделения средств от министерства образования, чтобы построить новую школу. Дом с муниципальным жильем, в котором можно арендовать квартиры - тоже начали. Я считаю, что я много успел сделать, пока был мэром“.
Напомним, что Яан Тоотс вступил в должность мэра 5 октября 2023 года после того, как депутаты отправили Катри Райк в отставку после выдвижения ей вотума недоверия.
Вместе с Яаном Тоотсом в горуправу пришли два вице-мэра - Мессурме Писарева, которая отвечала за образование, и Олег Карпиков, который отвечал за городское хозяйство. Они также уходят в отставку. Новых членов горуправы Катри Райк пообещала представить депутатам уже 3 января на еще одной внеочередной сессии горсобрания. До выборов членов горуправы мэр и вице-мэры должны продолжать исполнять свои обязанности.