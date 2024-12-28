„Такие вот нарвские игры“ — экс-мэр Нарвы после снятия с должности о политике в приграничном городе

Сейчас городу нужно спокойствие, остается девять месяцев до выборов, рассуждает Яан Тоотс и говорит, что не планирует снова возвращаться в кресло мэра, по крайней мере до выборов. Но если раньше он точно был готов идти на выборы осенью, то теперь сомневается, хотя точно еще не решил. По его словам, поскольку у него теперь есть квартира в Нарве, то будет в любом случае приезжать в приграничный город. Снятие с должности стало во многом удивлением для него, потому что еще месяц назад большинство депутатов проголосовали против его отставки, а сегодня, 28 декабря, 16 членов горсобрания поддержали вотум недоверия. Это большинство, учитывая, что в Нарве работает 31 депутат.

Тоотс особенно отмечает члена горсобрания Владимира Жаворонкова, которому предлагали пост председателя горсобрания в рамках коалиции, действующей до сегодняшнего дня, он был согласен и поддерживал мэра, но вдруг проголосовал за отставку. Еще несколько депутатов его поддерживали, но передумали и не объяснили причины этого. „Такие вот нарвские игры, если честно, что-то им пообещали за их голоса, жаль население Нарвы“, - говорит Тоотс.

„Многие члены горсобрания имеют должности руководителей муниципальных учреждений, кто-то директор школы, кто-то директор детского сада, кто-то - культурного дома и т.д., это тоже влияет на работу в горсобрании, - добавляет экс-мэр Нарвы. - Я бы в городе никого бы уже не менял среди директоров, чтобы спокойно доработать до выборов, а Катри Райк, наверное, будет менять. Это в ее духе“.