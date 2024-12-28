Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане: вопросы, на которые пока нет ответов

На плоскостях киля и рулей высоты хорошо заметны многочисленные отверстия, похожие на те, которые образуются в результате попадания поражающих элементов боевой части зенитной ракеты.

Это главный вопрос, касающийся этой авиакатастрофы. В пользу версии об обстреле говорит характер повреждений хвостовой части самолета, которая уцелела после падения.

Был ли авиалайнер обстрелян с земли?

Русская служба Би-би-си собрала вопросы о катастрофе, ответы на которые пока не получены.

В российских СМИ рассматривают другие версии происшествия — столкновение с птицами или неполадки на борту.

Однако в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил журналистов „не выстраивать какие-либо гипотезы до выводов следствия“.

„Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского самолета“, — сказал источник агентства.

Источники агентства Reuters в Азербайджане, в том числе знакомые с предварительными результатами расследования катастрофы, говорят, что эта версия наиболее вероятна, ее разделяют в стране, и там ждут, что Россия сделает официальное заявление по этому вопросу.

В интернете набирает популярность версия о том, что самолет попал под обстрел зенитной установки в районе Грозного, и у него была повреждена хвостовая часть.

На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли. Среди погибших — оба пилота самолета.

После этого самолет стал с трудом поддаваться управлению, долетел до казахстанского города Актау на побережье Каспийского моря, где врезался в землю, развалился на части и загорелся.

25 декабря самолет Embraer E190 выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный. Судя по комментариям пассажиров, после двух незавершенных заходов на посадку на третьем — они услышали громкий звук, похожий на взрыв.

Агентство Regnum передает слова генерального директора аэропорта Грозный „Северный“ Альви Шахгириева, который заявил, что план „Ковер“ ввели после того, как азербайджанский самолет улетел.

Однако сообщений о закрытии этих аэропортов в российских информационных агенствах и телеграмм-канале Артёма Кореняко не было.

Также сообщалось о дронах над Грозным, в ингушском городе Малгобек и во Владикавказе.

Утром российские военные отчитались, что за ночь сбили 59 дронов над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также Азовским морем.

Судя по сообщениям в российской прессе и официальному телеграм-каналу пресс-секретаря Росавиации Артёма Кореняко, в ночь на 25 декабря власти закрывали аэропорт Казани из-за угрозы со стороны украинских беспилотников.

Однако 25 декабря сообщений о введении плана „Ковер“ в Грозном не поступало.

По его словам, командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны: „Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау“.

„Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим „Ковер“, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости“, — сказал руководитель агентства Дмитрий Ядров.

В пятницу днем Росавиация выступила с заявлением, из которого можно предположить, что в момент, когда самолет пытался сесть в аэропорту города Грозный, в нем действовал план „Ковер“.

Один из них — Субхонкул Рахимов — сказал RT, что пилоты пытались три раза посадить борт в Грозном, но „в третий раз что-то взорвалось“: „Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела“.

Кроме того, выжившие пассажиры говорят, что слышали взрыв во время посадки.

„Этот самолёт ушёл от нас ещё до введения плана „Ковёр“. Самолёт вошёл в зону нашего аэропорта и трижды заходил на посадку, однако приземлиться не смог из-за плохих погодных условий — из-за тумана и низкой облачности не смог сесть. Командир воздушного судна сам принял решение уйти на запасной аэродром. Сообщил нашим диспетчерам, что уходит на Баку. Потом поменял решение и отправился на Актау“, — цитирует агентство слова директора аэропорта.

Он не рассказал ничего о работе ПВО и сбитых дронах, а его утверждение о введении плана „Ковер“ не подтверждают другие источники.

План „Ковер“ объявляется, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.

В этом случае все самолеты, которые находятся в зоне, где введен такой план, обязаны покинуть ее и отправиться либо на запасные аэродромы, либо ожидать в другом районе. Кроме того, в аэропортах отменяются рейсы.

Второй важный вопрос, на который нужно найти ответ, — перекрывали ли аэродром и воздушное пространство в то время, когда в Грозном работала ПВО? Какие средства применялись против беспилотников?

На видеозаписи поражения одного из них не видна подлетающая ракета, однако запись не очень четкая.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что к нему попала расшифровка переговоров экипажа с диспетчером в Грозном. Канал утверждает, что самолет трижды пытался сесть в Грозном, но из-за работы РЭБ не мог это сделать и решил вернуться в Баку.

После этого, написал канал, экипаж сообщил об „ударе птиц“ и отказе управления. Управление, судя по дальнейшей траектории полета самолета, действительно отказало, по крайней мере частично.

Если аэропорт не был закрыт, то это означает, что эффективной системы предупреждения об ударе беспилотников в регионе нет.

И если гражданский аэропорт продолжал работать, то почему было разрешено открывать огонь на поражение воздушных целей?

Если аэропорт был закрыт, то придется объяснять, как лайнер с пассажирами мог оказаться в зоне действия ПВО.