„Мы только и хотим — увидеть своих родных“. У нарвской границы снова очереди(13)
Если 25 декабря у погранпункта в Нарве очереди не было совсем, то с 26 декабря она снова появилась. Пока, по оценке стоящих у границы, они ждут по 4-5 часов и радуются, что нет плохой погоды, не нужно тратить сутки на пребывание в Нарве. RusDelfi поговорил 27 декабря вечером с некоторыми людьми, чтобы узнать, откуда они приехали и почему им так нужно попасть в Россию.
Три женщины и один мужчина в солидном возрасте с большими чемоданами стоят почти уже у входа. Точнее у ленты, которую раз в пятнадцать-двадцать минут снимают полицейские и пропускают примерно по 20 человек за раз на территорию погранпункта. Разговор с ними проходит под игру на балалайке. Некий Дед Мороз сидит на стуле рядом и играет на этом инструменте в надежде получить деньги за хорошее настроение, что он создает вокруг звуками балалайки.