„Мы только и хотим — увидеть своих родных“. У нарвской границы снова очереди

Три женщины и один мужчина в солидном возрасте с большими чемоданами стоят почти уже у входа. Точнее у ленты, которую раз в пятнадцать-двадцать минут снимают полицейские и пропускают примерно по 20 человек за раз на территорию погранпункта. Разговор с ними проходит под игру на балалайке. Некий Дед Мороз сидит на стуле рядом и играет на этом инструменте в надежде получить деньги за хорошее настроение, что он создает вокруг звуками балалайки.

„Мы говорим себе, что, слава богу, нет дождя, - говорит одна из женщин, что помоложе. Ей около 60 лет. - Мы выехали в три часа утра сегодня из дома, а едем из Финляндии. Сначала добрались до Хельсинки, потом на паром сели до Таллинна. Дальше нас встретила машина, и мы доехали до Нарвы. Встали в очередь около часа дня. Для наших пожилых людей (это одна женщина и мужчина - ред.) нашли стул, лавок тут мало и они заняты обычно. Сбегали в кафе на площади, чтобы погреться. Я поела, а мои попутчики только кофе пили“.