В Рождество в Хельсинки зафиксировали cамое сильное землетрясение за всю историю наблюдений

В Рождество в полицию поступило несколько сообщений о грохоте в столичном районе Кяпюля.

Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен заявил, что речь идет о землетрясении магнитудой 1,1.

Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки. О толчках сообщалось в Валлила, Кяпюля и Хаага. Точная причина землетрясения пока не ясна, и нет признаков того, что оно носило техногенный характер.

Землетрясения в Финляндии происходити и ранее. После 2011 года в финском городе Коувола ежегодно фиксируют десятки землетрясений, большинство из которых проходит незаметно. Сейсмически активными районами также считаются Куусамо и местность вокруг реки Торниойоки. Так, в 2012 году в Котка в зафиксировали землетрясение силой 2,1 балла. Примерно такое же по силе землетрясение было и в Эстонии 13.06.2022. Тогда на Северо-Западе Эстонии, ниже устья залива Алликлепа, к западу от островов Пакри, произошло землетрясение магнитудой 2,3.

Для Эстонии землетрясение магнитудой 2,3 уже является значительным. Такое уже могут заметить местные жители, но повреждений зданий и сооружений не ожидается.

Исторически Северо-Западная Эстония является наиболее сейсмически активным регионом нашей страны. Нынешнее землетрясение произошло примерно в 20 км от эпицентра крупнейшего в истории Эстонии землетрясения магнитудой 4,5 на острове Осмусааре (59,26 °N, 23,39 °E), которое произошло 25.10.1976.

В последние десятилетия в Эстонии регистрируется примерно одно землетрясение каждые два года.

Почти ровно год назад в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в префектуре Исикава на острове Хонсю, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли и десятки пострадали . Это случилось 1 января 2024 года. По данным японского правительства, более 97 тысяч человек получили приказ эвакуироваться и провели ночь в спортзалах и школах, которые используются в качестве эвакуационных центров в чрезвычайных ситуациях.

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