Без полутонов: Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграли в фильме про эфтаназию

Несмотря на все призы и обласканность вниманием публики и критики, это не лучший фильм испанского мэтра. Нет в нём характерных альмодоварских приёмов, нет неожиданных твистов, нет подвешенности в воздухе каких-то сюжетных ходов, нет весёлых и разнузданных геев и транс-людей, придающих стандартному фильму Альмодовара атмосферу клоунады и бесконечного карнавала, вскрывающих, тем не менее, серьёзные проблемы.

С другой стороны, это не обязательно означает, что Альмодовар постарел. Возможно, войдя в зрелый уже по любым меркам возраст, он просто решил в очередной раз поэкспериментировать и снять что-то совсем не похожее на то, что он делал раньше. Серьёзное, камерное, про то, про что люди обычно стараются на говорить и даже, по возможности, не думать. В этом смысле это, наоборот, классический Альмодовар – никогда этого человека не смущал выбор табуированных или полутабуированных для общества тем.

Как все уже знают, это фильм про смерть. Конкретно – про эфтаназию. Две героини фильма (кроме них ещё незначительную роль играет Джон Туртурро, но его персонажем можно было бы вполне пренебречь) в исполнении Тильды Суинтон и Джулианны Мур воплощают два кардинально разных подхода к этой не слишком приятной для человечества теме. Ну или, если хотите, две разных стадии на шкале Кюблер-Росс. Героиня Суинтон ещё до начала фильма прошла весь путь, дошла до этапа принятия и, собственно, вносит его в фильм в момент своего первого же появления в кадре. Что понятно с учётом всех обстоятельств и, наверное, в её случае представляется чуть ли не единственно верной моделью поведения.