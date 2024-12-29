Без полутонов: Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграли в фильме про эфтаназию
Кинокритик и писатель П.И Филимонов продолжает писать рецензии на недавно вышедшие фильмы. На этот раз вашему вниманию предлагается „Комната по соседству“ Педро Альмодовара.
Несмотря на все призы и обласканность вниманием публики и критики, это не лучший фильм испанского мэтра. Нет в нём характерных альмодоварских приёмов, нет неожиданных твистов, нет подвешенности в воздухе каких-то сюжетных ходов, нет весёлых и разнузданных геев и транс-людей, придающих стандартному фильму Альмодовара атмосферу клоунады и бесконечного карнавала, вскрывающих, тем не менее, серьёзные проблемы.
С другой стороны, это не обязательно означает, что Альмодовар постарел. Возможно, войдя в зрелый уже по любым меркам возраст, он просто решил в очередной раз поэкспериментировать и снять что-то совсем не похожее на то, что он делал раньше. Серьёзное, камерное, про то, про что люди обычно стараются на говорить и даже, по возможности, не думать. В этом смысле это, наоборот, классический Альмодовар – никогда этого человека не смущал выбор табуированных или полутабуированных для общества тем.
Как все уже знают, это фильм про смерть. Конкретно – про эфтаназию. Две героини фильма (кроме них ещё незначительную роль играет Джон Туртурро, но его персонажем можно было бы вполне пренебречь) в исполнении Тильды Суинтон и Джулианны Мур воплощают два кардинально разных подхода к этой не слишком приятной для человечества теме. Ну или, если хотите, две разных стадии на шкале Кюблер-Росс. Героиня Суинтон ещё до начала фильма прошла весь путь, дошла до этапа принятия и, собственно, вносит его в фильм в момент своего первого же появления в кадре. Что понятно с учётом всех обстоятельств и, наверное, в её случае представляется чуть ли не единственно верной моделью поведения.
Героиня Джулианны Мур собирается ещё какое-то время пожить и пожить неплохо, поэтому поначалу она смерть отвергает, боится и игнорирует. Как и большинство из нас. И она учится и проходит этот путь, эти пресловутые стадии прямо перед нашими глазами, вместе с нами и немного за нас. Не уверен, что она доходит до конца, для этого у неё нет прямых предпосылок (как у героини Суинтон), но свою ригидность в отношении смерти она всё-таки несколько пересматривает.
Альмодовар находится в том возрасте, когда мысли о смерти человека, думается, посещают всё чаще. Не знаю, экстраполировал ли он историю персонажки Суинтон конкретно на себя, но он показывает нам довольно простую историю о довольно мужественном способе ухода. Хотя есть нюансы. Этот способ связан с другим человеком, это немного выход за рамки известной формулы, что свобода действий одного заканчивается там, где она начинает ограничивать свободу действий другого. Да, героиня Мур как будто соглашается на эту поездку сама, но соглашается кто знает почему – из ложно понимаемой дружеской эмпатии (хотя вроде бы их с персонажкой Суинтон прямо „бестиз“ назвать нельзя), из исследовательского интереса, из сострадания?
От классического Альмодовара в „Комнате по соседству“ осталось то, за что я лично, например, очень люблю смотреть его фильмы именно в кинотеатрах – буйство ярчайших красок. Героиня Тильды Суинтон собирается умереть в комнате с невозможно красной дверью, а умирает в невозможно жёлтом свитере и с предельно возможными красными губами. Без полутонов, без оттенков, без недосказанностей. Жирно и кричаще. В цветах не смерти, но жизни. Надеюсь, жизни Педро Альмодовара как режиссёра, который ещё нас порадует.