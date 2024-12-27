Власти Украины приостановили досудебное расследование дела о хищении пожертвований из Эстонии

Главным подозреваемым власти Украины считают Геннадия Васькива - руководителя партнерской организации эстонского НКО „Все для перемоги“, который покинул Украину и находится в розыске. Согласно материалам расследования, Васькив незаконно обратил в свою пользу пожертвования в размере 18 007 500 гривен (свыше 411 000 евро), чем нанес имущественный ущерб НКО „Слава Украине“ в особо крупном размере.

Всего в период с сентября 2022 года по март 2023 года со счетов „Слава Украине“ украинской партнерской организации были перечислены средства в сумме 1 555 770,50 евро на приобретение транспортных средств, продуктовых наборов и различного оборудования для украинских военных. По документам все это возглавляемое Васькивым НКО „Все для перемоги“ должно было приобрести у одной из украинских организаций, но, предположительно, часть денег была перенаправлена на личные нужды Васькива.

Две недели назад Rus.ERR сообщил о том, что украинские правоохранительные органы подозревают Васькива в незаконном использовании благотворительных пожертвований, полученных от НКО „Слава Украине“, и заключении сделок с целью собственного обогащения в особо крупных размерах, действуя в условиях военного положения.

Суд выдал санкцию на его арест, но, как известно украинским правоохранителям, Геннадий Васькив ранее покинул страну. Это произошло еще в марте.

„В настоящее время досудебное расследование в данном уголовном производстве приостановлено в связи с объявлением подозреваемого в розыск“, - сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос портала Rus.ERR.

В октябре НКО „Слава Украине“ объявило о прекращении своей деятельности, но эстонские следственные органы продолжают свое расследование.

В 2023 году некоммерческая организация „Слава Украине“ собрала пожертвования на общую сумму 1 024 364,09 евро. Однако весной 2023 года стало известно о подозрениях в возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований, а в мае 2024-го бывшая руководительница организации Йоханна-Мария Лехтме получила статус подозреваемой по возбужденному в связи с этим уголовному делу. После этого имиджевого удара поток пожертвований в значительной мере иссяк, и в последнее время составлял менее 2000 евро в месяц.

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