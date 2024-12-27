Читайте, как будет работать Нарвский погранпункт в новогоднюю ночь и как изменится движение транспорта из-за праздника

Петровскую площадь, на которой находится погранпункт, с вечера 30 декабря закроют для движения транспортных средств, парковаться на ней также будет нельзя, сообщает горуправа Нарвы. В ночь на 1 января на ней пройдет праздничный концерт для горожан и гостей Нарвы. Подготовка к нему начнется заранее.

По этой причине автобусы, доставляющие пассажиров к Нарвскому погранпункту, будут останавливаться на другой улице. Например, Lux Express сообщает, что будет высаживать пассажиров на улице Тулевику, в нескольких минутах ходьбы от пограничного перехода. Этот перевозчик также напоминает, что с 23 декабря изменилось место посадки пассажиров в Ивангороде в соответствии с решением администрации российского города. Автобусы Lux Express теперь ожидают пассажиров у автовокзала Ивангорода, на улице Госпитальная, 2. Он находится приблизительно в 950 метрах от здания российского пограничного контроля. Чтобы дойти до этой остановки понадобится около 12 минут.

Для водителей на въезде к Петровской площади установлены временные дорожные знаки. Горуправа просит обращать на них внимание, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Депортамент полиции и погранохраны напоминает, что в связи с полным таможенным контролем на пунктах пропуска между Эстонией и Россией, проводятся тщательные проверки пересекающих границу и их багажа. Из-за праздников и школьных каникул количество желающих поехать в Россию резко возросло на всех переходах границ.

Специалисты департамента просят людей заранее проверять, что все необходимые для пересечения границы документы в порядке и доступны, убедиться, что в багаже нет запрещенных предметов или товаров, которые могут вызвать проблемы на таможенном контроле.

Со списком товаров, которые запрещённы к вывозу в Россию, можно познакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента.

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