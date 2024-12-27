Главный редактор Delfi: господин президент, не говорить о войне и опасности – значит капитулировать
В сентябре этого года президент Алар Карис сидел в первом ряду на самой важной конференции по безопасности Украины в Киеве, где весь украинский политический и военный союз просил Европу и США не прекращать поддерживать Украину. В частности, подчеркивалось, что тема войны не должна исчезать из общественных дебатов и средств массовой информации, поскольку в противном случае с политиков снимается давление поддерживать Украину (а через это и собственную страну). Теперь же президент Карис заявил совершенно противоположное: „Мы слишком много говорим о войне“.
И всего несколько месяцев спустя президент Карис в рождественском и новогоднем интервью ETV заявляет: „Мы слишком много говорим о войне. Это скорее нужно для того, чтобы ее предотвратить. Чтобы ни у кого не возникло мысли и желания прийти сюда со своими злыми замыслами. Не для того, чтобы, если они придут, мы им что-то покажем. Это связано со страхом, и если слишком часто использовать слово „война“, это застревает в сознании людей. К сожалению, это чувство страха возникает очень легко. Несколько дней назад я говорил с президентом Финляндии Стуббом. У них то же самое. Возникло какое-то ложное опасение в определенном смысле, что вот-вот начнется война. Но этого ведь нет“.