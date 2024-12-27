Сеул заявил о первом военном КНДР, попавшем в украинский плен и умершем от ран
Украинские силы захватили раненого северокорейского солдата, отправленного на поддержку войны России против Украины, заявила южнокорейская разведка в пятницу утром. Позже стало известно, что пленный умер, сообщает BBC News русская служба.
„Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что один раненый северокорейский солдат был взят в плен“, — говорилось в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которое цитирует AFP.
Позже южнокорейская разведка заявила, что северокорейский солдат, захваченный живым в плен, умер от ранений, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Yonhap.
Считается, что это первый северокорейский военнопленный с декабря, когда Пхеньян направил войска для поддержки России в войне против Украины.
Подтверждение Сеула прозвучало после того, как в телеграме появилось фото, на котором якобы изображен раненый солдат. Фотография появилась в соцсетях, украинские власти эту информацию официально не комментировали.
Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло — неизвестно.
По данным Киева и Сеула, Северная Корея отправила более 10 тысяч военных на помощь России, Москва и Пхеньян не подтвердили и не опровергли их присутствие.
„Для украинцев выгоднее захватить этих северокорейских солдат и попытаться обменять их у россиян на украинских военнопленных“, — сказал Би-би-си Ян Ук, аналитик сеульского Института политических исследований Асан.
Недавние кадры российско-украинской войны подтвердили предположения о том, что „северокорейские войска будут развернуты в большом количестве“, полагает эксперт. Однако, по его словам, „будет сложно доказать их северокорейское гражданство“.
Украинские силы заявляют, что северокорейским солдатам выдали поддельные российские удостоверения личности, в то время как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на прошлой неделе кадры, на которых, как он утверждает, российские солдаты сжигают лица убитых военных КНДР, чтобы скрыть их личности.
Украинские и южнокорейские разведслужбы заявили, что многие из военных, отправленных в Россию, являются одними из лучших в Пхеньяне, набранными из 11-го корпуса, также известного как корпус „Шторм“.
Более 3 тысяч северокорейских солдат погибли или были ранены во время боев в Курской области России, заявил Зеленский в понедельник.
Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа. В декабре российский президент Владимир Путин во время ежегодной „прямой линии“ не стал называть срок, в который России сможет освободить захваченную территорию, объяснив это соображениями военной тактики.
Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года.
Развитие событий, происходящее на фоне обострения напряженности между Северной Кореей и Южной Кореей, вызвало беспокойство на Западе. Китай, давний союзник обеих сторон, также с опаской следит за дружбой Москвы и Пхеньяна.