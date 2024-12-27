Сеул заявил о первом военном КНДР, попавшем в украинский плен и умершем от ран

„Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что один раненый северокорейский солдат был взят в плен“, — говорилось в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которое цитирует AFP.

Позже южнокорейская разведка заявила, что северокорейский солдат, захваченный живым в плен, умер от ранений, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

Считается, что это первый северокорейский военнопленный с декабря, когда Пхеньян направил войска для поддержки России в войне против Украины.

Подтверждение Сеула прозвучало после того, как в телеграме появилось фото, на котором якобы изображен раненый солдат. Фотография появилась в соцсетях, украинские власти эту информацию официально не комментировали.

Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло — неизвестно.

По данным Киева и Сеула, Северная Корея отправила более 10 тысяч военных на помощь России, Москва и Пхеньян не подтвердили и не опровергли их присутствие.

„Для украинцев выгоднее захватить этих северокорейских солдат и попытаться обменять их у россиян на украинских военнопленных“, — сказал Би-би-си Ян Ук, аналитик сеульского Института политических исследований Асан.

Недавние кадры российско-украинской войны подтвердили предположения о том, что „северокорейские войска будут развернуты в большом количестве“, полагает эксперт. Однако, по его словам, „будет сложно доказать их северокорейское гражданство“.