Магнус Карлсен ужасно начал ЧМ-2024 по быстрым шахматам. Май Нарва делит 46-е место

Магнус Карлсен, трижды побеждавший на чемпионатах мира по быстрым шахматам за последние четыре года, столкнулся с серьёзными трудностями на текущем турнире. В 2021 году он занял третье место, но на этом чемпионате его выступление оказалось ещё слабее. Уже в первых партиях Карлсен столкнулся с неудачами: начав с 1,5 очков в двух встречах, он затем сыграл вничью с менее известными соперниками Глебом Дудиным и Александром Шимановым, а следом потерпел поражение от 18-летнего Дениса Лазавика.

Такое начало стало худшим в карьере Карлсена на мировых первенствах: за первые пять партий он набрал всего 2,5 очка, тогда как на предыдущих трёх чемпионатах его результат составлял 4,5. С момента дебюта на этом турнире в 2012 году норвежский гроссмейстер не демонстрировал столь слабого старта.

Действующий чемпион был краток после поражения: „Я этого полностью заслужил. Соперник играл лучше. Завтра попробую снова“. Карлсен отказался от дальнейших комментариев и внезапно покинул пресс-зону.

Напомним, что Карлсен шесть раз выигрывал чемпионат мира по рапиду и семь раз – по блицу.

Лидерами после пяти партий стали Володар Мурзин (Россия), Шант Саргсян (Армения), Леньер Домингес и Дэниэл Народицкий (оба из США), каждый из которых набрал 4,5 очка. Карлсен с 2,5 очками занимает 72-е место. Усложняет ситуацию то, что в этом году участникам предстоит сыграть 13 партий вместо 15, что уменьшает шансы на исправление ситуации.

Среди женщин Эстонию представляет Май Нарва. На данный момент она уступила немецкой шахматистке Жозефине Хайнеманн, сыграла вничью с канадкой Майли-Джейд Уэллет и казахстанкой Алуа Нурман, а также одержала победу над норвежкой Шейлой Барт Стэнфорд. После четырёх партий лидирует американка Элис Ли с максимальным результатом, а Нарва с двумя очками делит 46-е место. Всего женщины сыграют 11 партий.

Имя чемпиона среди мужчин и женщин станет известно в субботу.

Общий призовой фонд открытых турниров составляет 1 миллион долларов, из которых по 90 тысяч долларов будут выплачены победителям в рапиде и блице. Призовой фонд для женщин составляет 428 500 долларов, при этом победителям в каждой категории будет выплачено по 60 тысяч долларов.

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