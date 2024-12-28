ВИДЕООПРОС | Что нарвитяне желают друг другу в наступающем Новом году?(4)
С наступающим Новым годом всегда связано ожидание чуда, надежд на лучшее будущее и душевное тепло. В преддверии этого волшебного праздника „Нарвская газета“ решила обратиться к жителям Нарвы с вопросом: что бы они пожелали жителям города в наступающем году? Ответы оказались разнообразными.
Мир и согласие
Первое и самое частое пожелание, которое мы услышали, было связано с миром и согласием. Многие жители отметили, что в современном мире, полном различных вызовов и конфликтов, особенно важно сохранять и укреплять мир в нашем городе. Люди желали, чтобы нарвитяне жили в гармонии друг с другом, уважали и поддерживали друг друга, независимо от национальности, вероисповедания или социального статуса.
Здоровье и благополучие
Не менее важным пожеланием стало здоровье. Жители города отметили, что здоровье — это основа счастливой и полноценной жизни. В следующем году они желают всем нарвитянам крепкого здоровья, стойкости перед лицом любых болезней и общего благополучия. Особенно это актуально в свете прошедших лет, когда здоровье стало одной из самых главных ценностей для каждого из нас.
Любовь и доброта
Часто звучали и пожелания, связанные с любовью и добротой. Жители города верят, что в мире нужно больше любви — к ближнему, к природе, к родному городу. Они желают, чтобы нарвитяне не только получали любовь, но и сами дарили её, были добрыми и отзывчивыми друг к другу. Ведь именно любовь и доброта делают нашу жизнь по-настоящему счастливой и наполненной.
Меньше очередей на границе
Многие вспомнили об одной из главных проблем города – большие очереди на границе. Желающих попасть через Нарву в Россию чрезвычайно много, а нарвский погранпункт работает очень медленно, что является обычным делом с сентября, когда на эстонской стороне границы произошел переход к тотальному контролю багажа. На то, чтобы пройти эстонский таможенно-пограничный контроль, некоторым требуются почти сутки. К моменту закрытия погранпункта, происходящего в 23.00, на Петровской площади остается еще много людей.
При этом чаще всего путешественникам помогают именно простые нарвитяне. Некоторые люди просто приходили в последние дни на Петровскую площадь и бесплатно поили горячим чаем тех, кто стоит в очереди. Одним из них был журналист „Нарвской газеты“ Алексей Иванов. В этом ему помогали его знакомые: кто-то передавал термосы, кто-то одноразовую посуду или чай. „В 4 утра очередь стоит до „букв“. Ушло 3,5 литра чая. Народ местами довольно веселый“, – написал Алексей 22 декабря на своей странице в Facebook.
„Чтобы Нарва осталась в памяти у приезжих не только очередью длинною в сутки и допросом на границе, а ещё и добрыми жителями, это нам по силам“, – написал в Facebook один из нарвитян.
Интервью: Вениамин Юхименко