Мнение
27.12.2024, 15:02

Вице-мэр Таллинна: никто не может жить в муниципальном и социальном жилье десятилетиями

 
„Необходимо сократить очереди и обеспечить доступ к жилью для тех, кому оно действительно необходимо“.
„Необходимо сократить очереди и обеспечить доступ к жилью для тех, кому оно действительно необходимо“.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Жилищная политика Таллинна нуждается в упорядочивании.

Муниципальное жилье, предоставляемое городом – это временная мера социальной поддержки, призванная помочь жителям столицы и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Однако из-за неэффективных регуляций, сохранявшихся на протяжении многих лет, сегодня крайне трудно определить, кто на самом деле нуждается в такой поддержке. Вне всякого сомнения, людям, которые по экономическим причинам или из-за особых потребностей не могут найти жилье на свободном рынке, необходимо оказывать своевременную помощь. Но этому препятствует существующая практика, когда доступное жилье на десятилетия закрепляется за одними и теми же арендаторами.

В интересах всех жителей Таллинна важно обеспечить, чтобы помощь получали именно те, кто действительно не в состоянии найти жилье самостоятельно. К началу этого года в очереди на муниципальное и социальное жилье числилось 1026 человек. Однако после проверки списков выяснилось, что реальная потребность была почти в 2,5 раза ниже. Нередки случаи, когда городские квартиры незаконно сдавались в субаренду, что является прямым нарушением условий договора.

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