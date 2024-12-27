Вице-мэр Таллинна: никто не может жить в муниципальном и социальном жилье десятилетиями

Муниципальное жилье, предоставляемое городом – это временная мера социальной поддержки, призванная помочь жителям столицы и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Однако из-за неэффективных регуляций, сохранявшихся на протяжении многих лет, сегодня крайне трудно определить, кто на самом деле нуждается в такой поддержке. Вне всякого сомнения, людям, которые по экономическим причинам или из-за особых потребностей не могут найти жилье на свободном рынке, необходимо оказывать своевременную помощь. Но этому препятствует существующая практика, когда доступное жилье на десятилетия закрепляется за одними и теми же арендаторами.