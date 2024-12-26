Китайские солдаты в Панаме, „губернатор“ Канады и радикальные левые лунатики. Кого Дональд Трамп поздравил с Рождеством?

25 декабря в соцсети Truth появились два поста от избранного президента США Дональд Трампа.

„С Рождеством всех, включая замечательных китайских солдат, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал (при строительстве которого 110 лет назад мы потеряли 38 000 человек), постоянно следя за тем, чтобы Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов в „ремонт“, но абсолютно ничего не говоря „ни о чем“. Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги граждан которой слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м государством, то их налоги снизятся более чем на 60 %, их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении так, как ни одна другая страна в мире. То же самое можно сказать и о жителях Гренландии, которые нуждаются в Соединенных Штатах для целей национальной безопасности и которые хотят, чтобы США были там - и мы будем!“ - говорится в первом посте.

„Счастливого Рождества радикальным левым лунатикам, которые постоянно пытаются помешать нашей судебной системе и нашим выборам, и постоянно преследуют великих граждан и патриотов Соединенных Штатов, но в особенности своего политического оппонента, меня. Они знают, что их единственный шанс на выживание - это получить помилование от человека, который совершенно не понимает, что делает. А также 37 самым жестоким преступникам, которые убивали, насиловали и грабили, как практически никто до них, но только что получили невероятное помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь поздравлять с Рождеством эти счастливые „души“, а вместо этого скажу: ИДИТЕ В АД! У нас были величайшие выборы в истории нашей страны, теперь над США сияет яркий свет, и через 26 дней мы сделаем Америку великой вновь. Счастливого Рождества!“ - написал Дональд Трамп во втором посте.

Помимо этих постов он опубликовал и более традиционное поздравление.

„Это будет самое лучшее Рождество в нашей жизни из-за того, что нас ждет!“, - написал Трамп.

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