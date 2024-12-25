В 2025-м году в Силламяэ начнется реконструкция городского стадиона „Калев“

На недавней встрече представители городской управы Силламяэ ознакомили руководство местных спортивных клубов и СК „Калев“ с утвержденным планом масштабной реконструкции городского стадиона. Руководители клубов также поделились своими предложениями, которые будут учтены в ходе предстоящих работ.

В рамках реконструкции стадион преобразится в современный спортивный комплекс с новым естественным газоном, шестью беговыми дорожками и возможностью заниматься различными дисциплинами легкой атлетики. Будут созданы удобные помещения для переодевания, установлены современные трибуны, а также оборудована отдельная мультифункциональная спортивная площадка для командных видов спорта.

Начало работ по реконструкции стадиона запланировано на середину предстоящего года.

Участниками встречи стали: Аллен Аллет, Антон Диев, Елена Верзилова, Евгений Терентьев, Артём Машинистов и Александр Стародубцев.

„Тема реконструкции городского стадиона „Калев“ обсуждается уже давно, и новость о скором начале работ стала настоящим новогодним подарком для всех жителей нашего города. Выражаем отдельную благодарность за то, что в ходе встречи были учтены пожелания руководителей клубов, и наш стадион наконец-то получит современный облик. Теперь Silla FC получит возможность летом проводить тренировки по футзалу под открытым небом. Нет сомнений, что реконструкция футбольно-легкоатлетического стадиона также станет важным шагом к возрождению большого футбола в Силламяэ на долгие годы“, — сказал главный тренер Артем Машинистов, под руководством которого команда „Силла“ из Силламяэ впервые стала чемпионом Эстонии по футзалу.

В прошлом сезоне силламяэский клуб завоевал серебро. В этом году основной турнир „Силмет“ завершил на третьем месте, но в плей-офф не проиграл ни одного матча. Финальную серию клуб из Силламяэ выиграл у столичного клуба „Бункер Партнер“ со счетом 3:0, став чемпионом Эстонии по футзалу. Также команда завоевала Кубок страны, а перед началом нынешнего сезона во второй раз подряд выиграла Суперкубок Эстонии по футзалу, одолев таллиннский „Бункер Партнер“ со счетом 5:4.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить