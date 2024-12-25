ФОТО DELFI | В первый день Рождества погранпункт в Нарве опустел

Сегодня, 25 декабря, на пограничном пункте в Нарве, где накануне люди часами ждали возможности пересечь границу, практически нет очередей. По данным корреспондента с места событий, на Петровской площади стоят три автобуса Lux Express и один Ecolines, однако обстановка выглядит безлюдной.

Напомним, что в предрождественский период, с 15 по 23 декабря, время ожидания на границе составляло от 10 до 15 часов. Людям приходилось ночевать в Нарве после закрытия погранпункта. Сегодня же ситуация полностью изменилась, и пересечение границы происходит без задержек.

Как сообщили корреспонденту Delfi на погранпункте по официальному номеру телефона, пограничный переход сегодня работает в обычном режиме: с 7:00 до 23:00.

Напомним также, что пропускная способность Нарвского погранпункта сократилась примерно на 30% в августе, когда начали вводить большее количество проверок вещей. С сентября после введения тотального таможенного контроля время проверок увеличилось еще. Это связано с тем, что люди, которые едут с багажом, должны все доставать из чемоданов, чтобы сотрудники погранпункта внимательно проверили все их вещи.

Читайте также другие репортажи об очередях перед праздниками на погранпункт в Нарве:

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить