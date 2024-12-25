ФОТО и ВИДЕО | Криштиану Роналду окунулся в прорубь с ледяной водой недалеко от Эстонии

В понедельник стало известно о визите Криштиану Роналду в Финляндию, когда его жена, Жоржина Родригес, поделилась в Instagram видео, на котором их семья посещает Санта-Клауса в Лапландии. На записи Санта исполнил финскую рождественскую песню, а дети Роналду с восторгом слушали и наблюдали за происходящим.

39-летний футболист отправился в Лапландию с семьей, чтобы встретить Рождество в атмосфере зимней сказки. Криштиану устроил для своих близких незабываемый праздник, наполненный яркими впечатлениями. В своем Instagram он опубликовал фотографии, на которых его семья наслаждается катанием на лыжах, фотографируется с оленями, а сам Роналду решается на купание в проруби, погружаясь в настоящую рождественскую магию.

На одном из снимков Криштиану запечатлен в одних плавках на заснеженной веранде деревянного шале, рядом с которым в озере была оборудована прорубь. В отличном настроении он готовится испытать контраст температур.

„Счастливого Рождества всем!“ — подписал Роналду свой пост.

Криштиану Роналду поздравил всех с Рождеством необычным способом: он погрузился в ледяное озеро. Держась за лестницу, футболист с восторгом окунулся в воду, а его сын, тепло одетый, наблюдал за происходящим с крыльца.

„Посмотрите, где я! Тут мороз. Минус 20 градусов. Вода холодная, но я готовлюсь окунуться… Да, это здорово!“ — сказал Роналду на видео.

Проведя в проруби несколько минут, Роналду вернулся на веранду, демонстрируя бодрость духа, а затем босиком прошел по снегу, чтобы переодеться. „Ничего страшного, просто немного холодно“, — с улыбкой заметил он.

Криштиану Роналду перешел в саудовский клуб „Аль-Наср“ в январе 2023 года. За время своего пребывания в клубе 39-летний португалец сыграл 83 матча, в которых забил 74 гола и отдал 18 голевых передач. В прошлом году он помог „Аль-Насру“ одержать победу в Арабской лиге чемпионов.

С 2016 года Роналду состоит в отношениях с 30-летней аргентинской моделью Джорджиной Родригес. Вместе они воспитывают пятерых детей: Криштиану-младшего, а также семилетних близнецов Еву и Матео, которые родились с помощью суррогатной матери, и двух общих дочерей — семилетнюю Алану Мартину и двухлетнюю Беллу Эсмеральду.

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